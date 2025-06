NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem Analystenbriefing vor den anstehenden Zahlen des zweiten Quartals auf "Outperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Insgesamt stimmten die Aussagen mit denen auf vorherigen Investorenveranstaltungen überein, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die wichtigste Erkenntnis sei, dass der Analystenkonsens für die Automobilmarge im zweiten Quartal wohl zu niedrig wirke./rob/tih/zb



