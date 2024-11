Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft fördert mit insgesamt 700.000 Euro den Aus- und Neubau von drei weiteren energieeffizienten Wärmenetzen im Land. In dieser Förderrunde gehen die Zuschüsse an die Stadt Mengen (Landkreis Sigmaringen) sowie die Gemeinden Dürmentingen und Uttenweiler (beide Landkreis Biberach). Die Mittel stammen aus dem Landesförderprogramm "Energieeffiziente Wärmenetze" in Baden-Württemberg.Die Stadt Mengen (Landkreis Sigmaringen) bekommt 200.000 Euro für die ...

