Die BASF-Aktie verzeichnete am Freitag moderate Bewegungen an der Börse. Im XETRA-Handel startete das Wertpapier bei 43,12 Euro und erreichte im Tagesverlauf ein Hoch von 43,48 Euro. Trotz leichter Schwankungen blieb der Kurs relativ stabil und notierte am späten Vormittag bei 43,17 Euro, was einem minimalen Anstieg von 0,2 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf 355.126 gehandelte Aktien, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet.

Ausblick und Analystenbewertungen

Experten sehen für die BASF-Aktie weiterhin Potenzial. Der durchschnittliche faire Wert wird von Analysten auf 51,11 Euro geschätzt, was deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegt. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Fachleute einen Gewinn von 3,37 Euro je Aktie. Hinsichtlich der Dividendenausschüttung gehen Analysten von einer Reduzierung auf 2,54 Euro aus, verglichen mit 3,40 Euro im Vorjahr. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung liefern.

