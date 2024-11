Zürich - Der SIX-Börsenchef rechnet 2025 mit mehr Börsengängen. «Die Pipeline sowohl in der Schweiz als auch in Spanien ist sehr stark», sagte Bjørn Sibbern, Global Head Exchanges, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Und nicht nur Unternehmen mit Sitz in der Schweiz seien an einem IPO (Initial Public Offering) in der Schweiz interessiert, so Sibbern, der seit Anfang 2024 bei der SIX verantwortlich ist für die SIX Swiss Exchange, die spanische ...

