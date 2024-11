Bäch SZ - «From Rebel to Radical Innovator. Leading the transformation through Circularity» heisst das soeben erschienene Buch von Albin Kälin. Der CEO von epeaswitzerland und Pionier von Cradle to Cradle und der Kreislaufwirtschaft zeigt darin anschaulich auf, wie Unternehmen ihre Produktion auf das Prinzip Cradle-to-Cradle umstellen können. Das neue Buch von Albin Kälin steht stellvertretend für das sich weiterhin verändernde Bewusstsein der Menschen ...

