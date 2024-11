EQS-News: aconnic AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

aconnic bringt neues 100 Gigabit-System ACCEED 8000 für Rechenzentren und Mobilfunknetze auf den Markt und startet den internationalen Verkauf



18.11.2024

aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, bringt für den COMMUNICATION NETWORKS Geschäftsbereich ein neues optisches 100-Gigabit-System auf den Markt, das den wachsenden Anforderungen durch künstliche Intelligenz (KI), 5G/6G für Datencenter und als Aggregation in Mobilfunknetzen zukunftssicher bewältigt. Netzbetreiber und Unternehmen der kritischen Infrastruktur mit der Anforderung zum Betrieb einer eigenen Kommunikationsinfrastruktur können damit die Netzwerkeffizienz maximieren. Das System ACCEED 8000 arbeitet auf der von aconnic seit mehreren Jahren erfolgreich eingesetzten ACCEED OS Betriebssystem und Anwendungs- Softwareplattform und skaliert in mehreren Systemen von einigen Megabit nahtlos den exponentiellen Anstieg des Datenverkehrs auf 100 Gigabit und darüber hinaus. Die Architektur von ACCEED 8000 mit ausgesprochen niedriger Latenzzeit unterstützt Branchen, in denen Präzision im Sub-Millisekunden-Bereich unerlässlich ist. Das beinhaltet vernetztes Fahren und Mobilität, den Finanzsektor im Hochfrequenzhandel, Medizin-Anwendungen für Ferndiagnostik in Echtzeit sowie Sprachkommunikation. Das leistungsstarke Core-Switching und das fortschrittliche Datenverkehrsmanagement sorgen dafür, dass Netzwerke wachsen können und den Anforderungen von 5G, Internet of Things (IoT) sowie Cloud-Services bestmöglich gerecht werden. "Unsere Systeme sorgen dafür, dass Netzwerke auch bei Nutzungsspitzen oder unvorhergesehenen Belastungen funktionieren. Mit ACCEED 8000 ist es möglich, die Kosten für Multiprotocol Label Switching (MPLS) mit skalierbaren Lösungen deutlich zu senken und im Gegenzug die Leistung zu steigern", sagt CEO Werner Neubauer. "ACCEED 8000 ist ein Meilenstein, um den wachsenden Bedarf an skalierbarer, synchronisierter und sicherer Infrastruktur befriedigen zu können. Denn unterbrochene Dienste sind sehr kritisch und teuer, in jeder Industrie." Die aconnic AG startet den internationalen Verkauf. Die ersten ACCEED-8000-Systeme sind bereits bei Kunden im Netztest. Erste Lieferungen starten Anfang 2025. Mehr Informationen zum ACCEED 8000 finden sich unter: https://www.aconnic.com/de/100g-plattform/ Über aconnic AG Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Das börsennotierte Unternehmen ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen Netzsicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Technologien und Produkte für Kunden zur Erreichung von Klimaneutralität mit CO2-Speicherung und Bioenergie. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen leistet einen Beitrag zur strategischen und technologischen Autonomie Europas. Die aconnic AG notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. Ihr Umsatz wuchs im Jahr 2023 um etwa 45 Prozent auf rund 73 Millionen Euro. Kontakt aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Tel.: + 49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com



