NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich nach den jüngsten Verlusten am Montag wenig von der Stelle bewegt. Die Händler warteten auf Hinweise, wie es um das Wirtschaftswachstum und die Leitzinsen bestellt sei, hieß es am Markt. Zudem hielten sich die Anleger mit Blick auf die am Mittwoch nachbörslich erwarteten Nvidia -Zahlen zurück.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es am Montag in der ersten Handelsstunde um 0,13 Prozent auf 43 386,94 Punkte nach unten, wogegen der marktbreite S&P 500 um 0,14 Prozent auf 5.878,78 Punkte zulegte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100, der sich am Freitag besonders schwach gezeigt hatte, gewann 0,42 Prozent auf 20.479,23 Zähler./gl/he

US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711