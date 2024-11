Cerro Caliche: Sonoro Gold erreicht wichtigen Meilenstein

Anzeige / Werbung

Sonoro Gold hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen die vollständige Kontrolle über das Cerro-Caliche-Goldprojekt übernommen habe - eines der vielversprechendsten Goldvorkommen in Mexiko. Mit modernster Technologie und umfangreichem Explorationspotenzial strebe Sonoro an, sich als führender Junior-Goldproduzent zu etablieren. Das Projekt, das sich in einer bergbaufreundlichen Region mit idealer Infrastruktur befindet, stehe beispielhaft für wirtschaftliche Rentabilität und nachhaltige Entwicklung.

Cerro-Caliche: Ein strategisches Goldprojekt

Mit der finalen Zahlung von 250.000 US-Dollar habe Sonoro 67 Prozent der Konzessionen des Cerro-Caliche-Projekts vollständig übernommen, wie das Unternehmen mitteilte. Die restlichen Flächen sollen durch weitere Zahlungen bis April 2025 in den Besitz des Unternehmens übergehen. Damit sichere sich Sonoro eines der aussichtsreichsten Goldprojekte des Landes. Das Projekt erstrecke sich über 15 zusammenhängende Konzessionen mit einer Fläche von 1.350 Hektar. Es liege in der bergbaufreundlichen Region Sonora, die für ihre gut ausgebaute Infrastruktur und ihre zahlreichen Goldminen bekannt sei. Die Nähe zu etablierten Projekten wie der Mercedes-Mine von Bear Creek Mining und Agnico Eagles Santa-Gertrudis-Projekt schaffe zusätzliche Synergien, die die Wirtschaftlichkeit des Projekts steigern könnten.

Attraktive Wirtschaftlichkeit

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung PEA (Preliminary Economic Assessment) aus dem Jahr 2023 weise einen Nettogegenwartswert (NPV) nach Steuern von 47,7 Millionen US-Dollar bei einem Goldpreis von 1.800 US-Dollar pro Unze aus. Die interne Rendite (IRR) liege bei 45 Prozent, und die Amortisationszeit werde mit nur 2,9 Jahren angegeben. Angesichts der aktuellen Goldpreise von über 2.000 US-Dollar könnte das wirtschaftliche Potenzial des Projekts noch weiter steigen. Das Tagebauprojekt setze auf die Heap-Leach-Technologie, eine kosteneffiziente Methode zur Gewinnung von Gold aus oxidischen Erzen. Mit einer anfänglichen Verarbeitungskapazität von 12.000 Tonnen pro Tag solle das Projekt über neun Jahre hinweg rund 297.575 Unzen Goldäquivalent fördern. Diese Produktion könnte stabile Cashflows generieren, die Sonoro in die Erkundung und Erweiterung des Projekts reinvestieren wolle.

Großes Explorationspotenzial

Trotz umfangreicher Explorationsarbeiten seien bisher nur 30 Prozent der mineralisierten Zonen des Projekts erschlossen worden. Die bisherigen Bohrungen hätten eine Ressource von 440.000 Unzen Goldäquivalent nachgewiesen, wobei insbesondere in den Gebieten El Colorado und Guadalupe hohe Goldgehalte festgestellt worden seien. Geologen vermuteten, dass tiefere hochgradige Goldvorkommen in der Region noch unentdeckt seien, was die wirtschaftliche Lebensdauer der Mine erheblich verlängern könnte. Zusätzlich könnten die geologischen Ähnlichkeiten zu benachbarten Minen darauf hinweisen, dass weitere Erzgänge in den Konzessionen des Cerro-Caliche-Projekts vorkommen könnten. Dies würde das Explorationspotenzial weiter erhöhen und die langfristige Bedeutung des Projekts für Sonoro untermauern.

Nachhaltigkeit und lokale Verantwortung

Sonoro betone die soziale und ökologische Verantwortung, die das Unternehmen mit dem Projekt übernehme. Ein Antrag auf eine Umweltgenehmigung (MIA) sei bereits eingereicht und werde derzeit geprüft. Gleichzeitig arbeite Sonoro eng mit der Gemeinde Cucurpe zusammen, schaffe Arbeitsplätze, unterstütze Bildungsprogramme und investiere in die lokale Infrastruktur. Diese Maßnahmen sollten sicherstellen, dass das Projekt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial nachhaltig gestaltet werde. Die positive Einstellung der mexikanischen Regierung unter Präsidentin Claudia Sheinbaum gegenüber dem Bergbausektor werde als weiterer Faktor gesehen, der die erfolgreiche Umsetzung des Projekts erleichtern könnte.

Ein Modell für nachhaltigen Goldbergbau

Mit der vollständigen Kontrolle über die Cerro-Caliche-Konzessionen habe Sonoro die Grundlage für den Aufbau eines führenden Junior-Goldproduzenten gelegt. Das Unternehmen beabsichtige, die Einnahmen aus der Produktion in die Exploration und Ressourcenerweiterung zu investieren. Analysten sähen in steigenden Goldpreisen, einem erfahrenen Management und den günstigen Rahmenbedingungen starke Argumente für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens. Das Cerro-Caliche-Projekt könne nicht nur zur finanziellen Stabilität von Sonoro beitragen, sondern auch als Beispiel für verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau in Mexiko dienen.



