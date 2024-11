CHN Energy hat die erste Phase seines 1 Gigawatt-Offshore-Solarprojekts in China an das Netz angeschlossen - die nach Angaben des Unternehmens weltweit größte Photovoltaik-Anlage auf offenem Meer. von pv magazine Global Die zu CHN Energy gehörende Guohua Energy Investment Co. Ltd. hat die erste Gruppe von Photovoltaik-Anlagen für ihr 1-Gigawatt-Offshore-Projekt acht Kilometer vor Dongying in der chinesischen Provinz Shandong ans Netz angeschlossen. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 1. 223 Hektar und umfasst 2. 934 Photovoltaik-Plattformen, die unter Verwendung großer Offshore-Stahlfachwerkplattformen ...

