Zürich - Nach den deutlichen Kursverlusten der letzten Wochen hat sich der Euro-Dollar-Kurs zuletzt klar über der Marke von 1,05 stabilisiert. Mit der Wahl von Donald Trump hatte der US-Dollar bekanntlich deutlich an Stärke gewonnen, während der Euro gleichzeitig zur Schwäche neigte. Zum Wochenbeginn sind die Bewegungen am Devisenmarkt aber gering. Aktuell notiert das EUR/USD-Währungspaar bei 1,0568 und damit etwas höher als am Morgen, nachdem es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...