Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS5537452097 MSP Recovery Inc. 18.11.2024 US5537453087 MSP Recovery Inc. 19.11.2024 Tausch 25:1US73102V1052 Polar Power Inc. 18.11.2024 US73102V2043 Polar Power Inc. 19.11.2024 Tausch 7:1US83587W2052 SOS Ltd. 18.11.2024 US83587W3043 SOS Ltd. 19.11.2024 Tausch 15:1CA15234A1030 CENTR Brands Corp. 18.11.2024 CA15234A4000 CENTR Brands Corp. 19.11.2024 Tausch 10:1CA52426X1042 Leef Brands Inc. 18.11.2024 CA52426X2032 Leef Brands Inc. 19.11.2024 Tausch 10:1