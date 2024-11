The following instruments on XETRA do have their first trading 19.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.11.2024Aktien1 US76200L3096 Rezolute Inc.2 ES0105848008 COX Abg Group S.A.3 CA15234A4000 CENTR Brands Corp.4 CA52426X2032 Leef Brands Inc.5 US5537453087 MSP Recovery Inc.6 US73102V2043 Polar Power Inc.7 US83587W3043 SOS Ltd. ADRAnleihen/ETF/Fonds1 FR001400U686 LA FRANCAISE DES JEUX2 XS2925845393 Leasys S.p.A.3 NO0013172734 Altera Shuttle Tankers LLC4 XS2799494120 Aroundtown Finance S.a.r.l.5 NO0013265835 Diana Shipping Inc.6 USU44927BD96 Icahn Enterprises L.P.7 XS2941354487 IHS Holding Ltd.8 XS2941354727 IHS Holding Ltd.9 FR001400U660 LA FRANCAISE DES JEUX10 US639057AT53 NatWest Group PLC11 XS2922654418 Webuild S.p.A.12 US98971DAC48 Zions Bancorporation N.A.13 USP1400MAE86 Banco Mercantil Del Norte S.A.14 USP1400MAD04 Banco Mercantil Del Norte S.A.15 XS2911633274 Generali S.p.A.16 FR001400U678 LA FRANCAISE DES JEUX17 USF8500RAE20 Société Générale S.A.18 USW9423BAA80 Swedbank AB19 USU16309AK94 The Chemours Co.20 FR001400TZ44 Paris, Stadt21 LU2873560481 Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF22 IE00BN2BCY94 Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF23 LU1035659520 Arbor Invest - Spezialrenten P