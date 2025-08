DJ Iberdrola verkauft Mexiko-Geschäft in Milliardendeal

Von Mauro Orru

DOW JONES--Iberdrola trennt sich von seinem Geschäft in Mexiko. Wie der spanische Energieversorger mitteilte, verkauft er das Geschäft an die COX ABG Group. In dem Deal wird der Bereich mit rund 4,2 Milliarden Dollar bewertet.

July 31, 2025 13:57 ET (17:57 GMT)

