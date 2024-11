Leinfelden-Echterdingen - Das Bundesverkehrsministerium sowie die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sagen dem Unternehmen Daimler Truck Fördermittel in Höhe von insgesamt 226 Millionen Euro für die Entwicklung, die Kleinserienproduktion und den Kundeneinsatz von 100 Brennstoffzellen-Lkw zu. Das teilte Daimler Truck am Montagnachmittag mit."Der nachhaltige Transport mit wasserstoffbetriebenem Lkw ist schon heute möglich. Daimler Truck produziert als erster europäischer Hersteller einen Serien-Lkw, bei dem flüssiger Wasserstoff eingesetzt wird - und gibt damit einen wichtigen Impuls für die gewerbliche Nutzung der Wasserstofftechnologie im Straßengüterverkehr", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Mit dem Einsatz der neuen Brennstoffzellen-Lkw gewinne man "wichtige Erkenntnisse für den künftigen Antriebsmix im nachhaltigen Güterverkehr", so Wissing.Daimler-Truck-Chefin Karin Radström zeigte sich sehr zufrieden: "Die Förderzusage für die Entwicklung und Kleinserienproduktion von 100 Brennstoffzellen-Lkw ist ein wichtiger Anschub für den Einsatz von Wasserstoff im Straßengütertransport. Diese Förderung ist deshalb nicht nur ein starkes Signal für Daimler Truck, sondern für die gesamte Nutzfahrzeugbranche", so Radström.