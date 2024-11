Die Roche-Aktie verzeichnete jüngst einen leichten Rückgang an der SIX Swiss Exchange. Trotz eines Tagestiefs von 252,40 CHF bleibt die langfristige Prognose für den Pharmariesen positiv. Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 271,88 CHF, was ein erhebliches Wachstumspotenzial andeutet. Die erwartete Dividendenrendite von 4,13% für 2024 und ein moderates Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,67 unterstreichen die Attraktivität der Aktie für Anleger.

Durchbruch in der Krebsdiagnostik

Roche konnte kürzlich einen bedeutenden Fortschritt in der Ovarialkrebsdiagnostik verzeichnen. Mit der CE-Kennzeichnung für den VENTANA FOLR1 RxDx Assay, dem ersten immunhistochemischen Begleitdiagnostiktest in Europa zur Identifizierung geeigneter Patienten für die ELAHERE-Therapie, festigt das Unternehmen seine Marktposition. Diese Entwicklung könnte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken und Roches Stellung im Gesundheitssektor weiter stärken.

