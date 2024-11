Die Apple-Aktie zeigt sich widerstandsfähig und schloss am 16. November bei 213,65 Euro, was einem Anstieg von 23,24% im Jahresvergleich entspricht. Dennoch wirft der jüngste Geschäftsbericht des Technologieriesen Fragen auf. Apple warnt darin überraschend vor möglichen Schwierigkeiten, den beispiellosen Erfolg des iPhones mit zukünftigen Produkten zu wiederholen. Diese offene Einschätzung, gepaart mit Warren Buffetts unerwarteter Reduzierung seiner Beteiligung am Unternehmen, hat Diskussionen über Apples Marktaussichten entfacht.

Finanzielle Perspektiven und Diversifizierungsherausforderungen

Während das iPhone weiterhin etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmacht, steht Apple vor der Herausforderung, sein Produktportfolio zu diversifizieren und neue Einnahmequellen zu erschließen. Die Dienstleistungssparte zeigt vielversprechendes Wachstum, bleibt jedoch eng mit dem Erfolg des iPhones verknüpft. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Apple eine Dividende von 0,98 Euro pro Aktie. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,89 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,08 deutet dies trotz jüngster Marktschwankungen auf eine solide Finanzlage hin.

