Die amerikanischen Aktien-Indizes starten ohne einheitliche Tendenz in die neue Börsenwoche, wobei der Nasdaq 100 spürbar zulegt. Nach den jüngsten Verlusten warten viele Börsianer auf Hinweise, wie es um das Wirtschaftswachstum und die Leitzinsen bestellt sei, hieß es am Markt. Unter den Tech-Werten fallen die Verluste von Nvidia auf. Für den Leitindex Dow Jones Industrial geht es am Montag nach gut einer Handelsstunde um 0,2 Prozent auf 43.372 Punkte nach unten, wohingegen der marktbreite S&P ...

