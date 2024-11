Die Aktie kämpft im Moment mit der Unterstützung und die Lage ist noch nicht ganz geklärt. Wir können uns aber vorstellen, dass die Unterstützung hält und es wieder bergauf geht. Am 29. Oktober hatten wir einen Volltreffer mit der Aktie melden können. Wir hatten am 22. Oktober einen Einstiegskurs von 1,07 Euro im Express-Service vorgeschlagen und wie Sie am Chartverlauf sehen, hat sich die Sibanye-Stillwater-Aktie ISIN: ZAE000259701 in wenigen Tagen ...

