Erst vor einigen Tagen verkündete Amazon eine Partnerschaft mit dem Lebensmittellieferanten Knuspr, was direkt zu Spekulationen um eine Einstellung des eigenen Angebots Amazon Fresh führte. Zunächst sah es noch danach aus, als würden beide Dienste parallel zueinander laufen. Nun kündigte der Konzern aber doch das Aus für Amazon Fresh in Deutschland an.Anzeige:Bereits zum 14. Dezember soll es so weit sein, wie eine Sprecherin von Amazon (US0231351067) mitteilen ließ. Bis dahin steht Amazon Fresh noch in Berlin, Hamburg und München zur ...

