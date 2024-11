Die Freenet-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Kursanstieg an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel legte das Wertpapier um 0,5 Prozent zu und erreichte einen Wert von 28,46 Euro. Trotz eines Umsatzrückgangs im dritten Quartal 2024 bleibt die Stimmung der Anleger positiv. Der Mobilfunkanbieter meldete einen Gewinn pro Aktie von 0,60 Euro, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,25 Euro je Aktie.

Dividendenaussichten und Kursziele

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 1,86 Euro pro Aktie, was eine Erhöhung gegenüber der im Vorjahr ausgeschütteten Dividende von 1,77 Euro darstellt. Das durchschnittliche Kursziel für die Freenet-Aktie liegt derzeit bei 32,04 Euro, was ein erhebliches Potenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs andeutet. Trotz des jüngsten Kursanstiegs notiert die Aktie noch 2,47 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 29,18 Euro, das am 11. November 2024 erreicht wurde.

