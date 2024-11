Rio de Janeiro - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat im Rahmen des G20-Gipfels in Rio de Janeiro am späten Montagnachmittag (Ortszeit) den vietnamesischen Premierminister Pham Minh Chinh zu einem bilateralen Gespräch getroffen.Zu den Themen des Treffens wurden im Vorfeld keine Angaben gemacht. Dem Vernehmen nach dürften aber die wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie übergreifende Themen wie der Klimawandel im Mittelpunkt stehen. Deutschland und Vietnam unterhalten bereits seit 2011 eine "Strategische Partnerschaft" mit Kooperationsprojekten auf mehreren Ebenen und in zahlreichen Politikfeldern.Deutschland ist nach Angaben der Bundesregierung innerhalb der EU Vietnams größter Handelspartner. Vietnam ist zugleich größter Handelspartner Deutschlands innerhalb des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN).Scholz will im Rahmen des G20-Gipfels mehrere bilaterale Treffen abhalten. Neben dem Gespräch mit dem vietnamesischen Regierungschef wurden auch Treffen mit Singapurs Premierminister Lawrence Wong sowie ein Gespräch mit Chinas Präsidenten Xi Jinping offiziell angekündigt.