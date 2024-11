New York - Die US-Aktienmärkte haben nach den jüngsten Verlusten am Montag wieder etwas Halt gefunden. Allerdings hielt sich die Kaufbereitschaft in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial konnte sein Minus nur kurz abschütteln und sank letztlich um 0,13 Prozent auf 43.389,60 Punkte. Dagegen behauptete der marktbreite S&P 500 einen Kursgewinn von 0,39 Prozent auf 5.893,62 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , der sich am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...