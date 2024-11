Das nächste MicroStrategy? Dieses Unternehmen kauft 110 Bitcoins!

MicroStrategy hat eine geradezu einzigartige und legendäre Geschichte hinter sich. Seit der Konzern damit begonnen hat, Bitcoins zu kaufen, ist der Aktienkurs des Softwareherstellers um über 1.500 Prozent gestiegen, die Bitcoin-Bestände belaufen sich mittlerweile auf 331.200 $BTC und die Position liegt mit über 13 Mrd. US-Dollar im Gewinn. Ein wahrer Meistergriff, den der CEO Michael Saylor da 2020 vom Stapel gelassen hat. Kein Wunder also, dass derzeit weitere Unternehmen damit beginnen, die einzigartige Strategie von Michael Saylor zu kopieren.

Dieses Unternehmen kauft jetzt seine ersten Bitcoins

Die Genius Group Ltd. ist ein Unternehmen aus Singapur, das eigentlich Bildungsplattformen für Unternehmer anbietet. Das Problem dabei? Das Geschäft brummt nicht gerade. Seit dem Börsengang der Aktie ist der Kurs kontinuierlich gefallen und die Marktkapitalisierung beträgt nur noch etwas mehr als 16 Mio. US-Dollar.

Interessanterweise befindet sich das Unternehmen damit ebenfalls in einer ähnlichen Situation wie MicroStrategy damals. Auch der Softwarehersteller befand sich vor seinem ersten Bitcoin-Investment eher auf dem absteigenden Ast. Die Führung der Genius Group erhofft sich durch ihre nun adaptierte Krypto-Strategie einen ähnlichen Erfolg wie den von Michael Saylor, des CEOs von MicroStrategy.

UPDATE: Genius Group launches their Bitcoin Treasury with a $10 million purchase of 110 $BTC. pic.twitter.com/F3wv3Vqb3S - Cointelegraph (@Cointelegraph) November 18, 2024

Für den Anfang beginnt die Genius Group Ltd. mit 10 Mio. US-Dollar, mit denen sie 110 $BTC kauft. Das soll aber laut verschiedener Meldungen erst der Anfang sein. Offenbar sollen weitere Millionen im Laufe der nächsten Zeit folgen. Für den Kryptomarkt ist das natürlich eine hervorragende Entwicklung. Sollten mehr Unternehmen eine Bitcoin-Reserve aufbauen, würden wahrscheinlich Kapitalströme in ungeahnten Höhen in den Markt fließen. Davon könnte sowohl der Bitcoin als auch viele andere kleinere Coins stark profitieren. Einer mit besonders hohem Gewinnpotenzial ist dabei Crypto All-Stars ($STARS).

Crypto All-Stars könnte schon bald Gewinne von x15 erzielen

Crypto All-Star ist ein Coin, bei dem derzeit die Analystenprognosen heiß laufen. Diese überschlagen sich geradezu mit ihren Erwartungen an den Coin. Das erklärt auch, weshalb die Community von Crypto All-Stars auf mittlerweile 20.000 Anleger angewachsen ist und die Vorverkaufssumme schon nach wenigen Wochen über 4,33 Mio. US-Dollar erreicht. Doch der Grund für den sagenhaften Aufstieg von $STARS liegt nicht in den Analystenschätzungen, sondern in einer Reihe anderer unglaublicher Vorteile.

(Crypto All-Stars ist in den letzten Wochen rasant angestiegen - Quelle: Cryptoallstars.io)

Der Grund für den sagenhaften Anstieg in Crypto All-Stars liegt im sogenannten MemeVault-Ökosystem. Das ist ein revolutionärer Staking-Vertrag. Mit diesem sollen künftig alle großen Meme Coins in einem einzigen Pool gestakt werden können. Damit wird das Staking im Kryptomarkt in Zukunft einfacher, unkomplizierter und profitabler. Das Einzige, was die Nutzer des MemeVaults benötigen, ist der $STARS-Token. Der ist nämlich der offizielle Coin im MemeVault. Das könnte erklären, weshalb die Analystenschätzungen derzeit so hoch sind. Viele glauben nämlich, dass $STARS nach dem Handelsstart Gewinne von x15 erzielen könnte. Zumindest für die Anleger, die jetzt gleich im ICO einsteigen.

