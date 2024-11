EQS-News: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Springer Nature erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 anhaltendes Wachstum und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr Organisches Wachstum bei Umsatz (+6%) (1) und bereinigtem operativen Ergebnis (2) (+9%) (1) in den ersten neun Monaten des Jahres 2024; Ausblick für das Gesamtjahr 2024 bestätigt



Wichtigster Treiber war das Umsatzplus im Segment Research (organischer Anstieg +7%) mit starkem Wachstum im Journals-Portfolio



Fortgesetzter Ausbau von Technologie- und KI-Lösungen zur Leistungssteigerung und Unterstützung der Forschungsgemeinschaft



Meilenstein von einer Million veröffentlichten Artikeln und Kapiteln mit Bezug zu Nachhaltigkeitszielen der UN (Sustainable Development Goals, SDGs) erreicht; auf Kurs, um im Jahr 2024 die Hälfte der primären Forschungsartikel frei zugänglich (Open Access, OA) zu veröffentlichen

Berlin, 19. November 2024



Springer Nature, ein global führender Verlag für Forschung, Gesundheit und Bildung, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 ein anhaltendes Wachstum verzeichnet. Der Umsatz belief sich auf 1,37 Milliarden Euro, was einem organischem Umsatzwachstum von 6% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Wachstumstreiber war vor allem das Segment Research mit einem starken Umsatzplus im Journals-Portfolio, insbesondere bei vollständigen Open Access-Titeln und den Titeln im Nature-Portfolio. Das bereinigte operative Ergebnis des Unternehmens belief sich im Berichtszeitraum auf 379 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 9% entspricht.



Frank Vrancken Peeters, CEO von Springer Nature, sagte: "Unsere Leistung in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 zeigt, dass wir auf dem Weg sind, die Ziele zu erreichen, die wir uns zum Zeitpunkt unseres Börsengangs gesteckt haben. Wir sind gut positioniert, um weiterhin schneller als der Markt zu wachsen, unsere Ambitionen zu verwirklichen und Wert für die akademische Gemeinschaft zu schaffen, der wir verpflichtet sind. Wir werden weiterhin in Technologielösungen investieren, um Forschende zu unterstützen, den Publikationsprozess zu verbessern und dazu beizutragen, dass die dringenden Herausforderungen unserer Welt schneller gelöst werden."



Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trug das Segment Research mit einem organischen Umsatzwachstum von 7% am stärksten zur positiven Entwicklung von Springer Nature bei.



Bereits in diesem Jahr hat Springer Nature den Meilenstein von einer Million Artikeln überschritten, die einen Bezug zu den Nachhaltigkeitszielen der UN (Sustainable Development Goals, SDGs) haben. Das Unternehmen hat zudem das Zeitschriften-Portfolio der Marke Nature mit der Einführung von drei neuen Nature-Titeln weiter ausgebaut.



Damit ist das Unternehmen auf dem besten Weg, im Jahr 2024 die Hälfte seiner primären Forschungsartikel frei zugänglich (OA) zu veröffentlichen. Springer Nature hat inzwischen 58 Transformative Vereinbarungen (TAs) abgeschlossen, die mehr als 3.700 Institutionen abdecken.



Springer Nature investiert weiterhin in den Ausbau KI-basierter Lösungen, um den Prozess der Forschungspublikation schneller sowie inklusiver zu gestalten und gleichzeitig die Forschungsintegrität zu wahren. Zu diesen Lösungen gehören ein neues Assistenztool für Gutachter*innen sowie Geppetto, ein Programm zur Identifikation von gefälschten Texten. Im Geschäftsbereich Health wurde eine Chat-Funktion namens AskAdis für den Pharmamarkt eingeführt.



Um seine Technologiestrategie weiter voranzutreiben, hat das Unternehmen Saskia Steinacker auf die neue Position des Chief Digital Officer berufen. Mit der Ernennung der neuen Chief People Officer Maria Castresana, die sich auf die Gewinnung von Spitzentalenten mit Leidenschaft für Forschung und wissenschaftlichen Fortschritt fokussiert, hat Springer Nature sein Führungsteam nochmals verstärkt.



Der Free-Cash-Flow stieg im Neunmonatszeitraum von 55 Millionen Euro auf 72 Millionen Euro. Infolgedessen verbesserte sich der Nettoverschuldungsgrad von Springer Nature Ende September 2024 auf 2,8x Nettoverschuldung/EBITDA, verglichen mit 2,9x Nettoverschuldung/EBITDA Ende 2023. Seit dem Ende des dritten Quartals hat das Unternehmen Erlöse in Höhe von 200 Millionen Euro aus dem Börsengang zur Tilgung ausstehender Schulden verwendet und damit den Nettoverschuldungsgrad weiter auf 2,5x Nettoverschuldung/EBITDA gesenkt.



Alexandra Dambeck, CFO von Springer Nature, fügte hinzu: "Wir sind mit unserer operativen Leistung im laufenden Jahr zufrieden und haben unseren Verschuldungsgrad weiter erfolgreich verbessert. Dies bestätigt unseren Fokus auf die Weiterentwicklung des Produktmixes mit einem starken Schwerpunkt auf die Schaffung von Mehrwert für die akademische Gemeinschaft sowie auf unsere Programme zur Steigerung der betrieblichen Effizienz. Dementsprechend bestätigen wir unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2024."



Springer Nature bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2024. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Umsatz in einer Spanne von 1,82 bis 1,85 Milliarden Euro und ein bereinigtes Betriebsergebnis in einer Spanne von 505 bis 520 Millionen Euro.



Weiterführende Informationen finden Sie auf der Investor Relations-Webseite von Springer Nature.



(1) Organisch. In der organischen Veränderung bleiben die Effekte von Wechselkurs- und Portfolioveränderungen gegenüber dem Vorjahr unberücksichtigt.



(2) Das bereinigte operative Ergebnis ist definiert als das betriebliche Ergebnis vor Gewinnen/Verlusten aus dem Kauf/Verkauf von Unternehmen/Beteiligungen, Abschreibungen und Wertminderungen auf akquisitionsbezogene Vermögensgegenstände und außerordentlichen Posten. Außerordentliche Posten beziehen sich auf Effekte außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder Einmaleffekte aus dem Erwerb, der Integration, Veräußerung oder Umstrukturierung von Unternehmen sowie andere außergewöhnliche oder nicht wiederkehrende Geschäftsvorfälle oder Ereignisse.



Über Springer Nature

Wir bei Springer Nature sind stolz darauf, Teil des Fortschritts zu sein. Wir arbeiten eng mit der globalen Forschungsgemeinschaft zusammen und unterstützen sie dabei, ihr Wissen zu verbreiten und das menschliche Verständnis über die Welt zu vertiefen. Jeden Tag erreichen unsere Bücher, Zeitschriften, Plattformen und Technologielösungen Millionen von Menschen. Sie helfen Forschenden, neue Ideen zu entwickeln und ihre Entdeckungen mit anderen zu teilen. Sie ermöglichen Gesundheitsfachkräften, auf dem neuesten medizinischen Wissensstand zu bleiben und unterstützen Pädagog*innen darin, den Unterricht zu verbessern. Mit unseren führenden Marken, auf die seit über 180 Jahren Verlass ist, und unserem unerschütterlichen Engagement für höchste Qualitätsstandards tragen wir dazu bei, Lösungen für die dringendsten Herausforderungen der Welt zu beschleunigen und künftige Generationen zu inspirieren. Für weitere Informationen besuchen Sie about.springernature.com und @SpringerNature.



Kontakt

Cornelius Rahn | Springer Nature | Kommunikation und Corporate Affairs

Tel. +49 151 1563 7515 | cornelius.rahn@springernature.com



Cornelius Rahn | Springer Nature | Kommunikation und Corporate Affairs

Tel. +49 151 1563 7515 | cornelius.rahn@springernature.com









