Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 beaconsmind Group akquiriert ICT-Dienstleister Swissnet AG und Plattform für KI-gesteuerte Concierge-Services Lokalee - Verschmelzung und Namensänderung in Swissnet Group AG geplant Gesamtkaufpreis von Swissnet von CHF 9,7 Mio. setzt sich zusammen aus einer Barzahlung, einem Verkäuferdarlehen und der Ausgabe von neuen beaconsmind-Aktien

Barkapitalerhöhung von bis zu CHF 4,8 Mio., die zur Finanzierung des Baranteils der Transaktionen zugesagt wurde

Gesamtkaufpreis von CHF 11,6 Mio. für Lokalee wird finanziert durch ein Verkäuferdarlehen und die Ausgabe neuer beaconsmind-Aktien

beaconsmind Group erwartet nach Abschluss der Akquisitionen Pro-forma-Umsatzerlöse von rd. CHF 26-28 Mio. und ein EBITDA von CHF 6-7 Mio. in 2025

Erweiterung der Geschäftsleitung der neuen Swissnet Group durch Swissnet-CEO Boris Tölzel und Lokalee-CEO Samir Abi Frem

Gründung eines Joint Ventures in MENA-Region im Bereich Hospitality

Verschmelzung und Namensänderung in Swissnet Group AG Anfang 2025 geplant Wollerau, Schweiz - 19. November 2024 - Die beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) akquiriert die Swissnet AG und die Swissnet ICT GmbH ("Swissnet") sowie die Advanced Digital Technology DWC-LLC ("Lokalee"), Betreiberin einer Plattform für KI Concierge-Services. Mit diesen Übernahmen beschleunigt die Gesellschaft ihre strategische Neuausrichtung von einem Ein-Produkt-Unternehmen zu einem umfassenden IT-Infrastruktur- und SaaS-Lösungsanbieter und setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs mit hoher Dynamik fort. Darüber hinaus hat die Gruppe ein neues Joint Venture in der MENA-Region gegründet, das als ICT-Anbieter für das Hotel- und Gaststättengewerbe in der Region fungiert. Infolge der Übernahmen und der damit verbundenen Ausweitung des Angebots- und Produktportfolios, insbesondere im Bereich cloudbasierte Kommunikationsdienste, erwartet die beaconsmind Group bereits 2025 eine Vervielfachung bei Umsatz und EBITDA. Um dem eingeschlagenen Wachstumskurs sowie der neuen Gruppenstruktur für beschleunigtes Wachstum Rechnung zu tragen, plant die beaconsmind Group ab Anfang 2025 als Swissnet Group zu firmieren. Swissnet mit Sitz im schweizerischen Berg, Thurgau, ist ein ICT-Dienstleister in der DACH-Region und bietet u.a. Highspeed-Internet-, Mobilfunk-, Festnetz-, Cloud- und Managed-IT-Services an. Zu den Kunden von Swissnet gehören sowohl mittelständische Unternehmen als auch international tätige Großkonzerne. Swissnet erzielt derzeit Umsätze von CHF 6,9 Mio. und ein EBITDA von CHF 1,8 Mio inklusive Kostensynergien von ca. CHF 200.000. Der EBITDA-Multiplikator nach Synergien für diese Transaktion beträgt 5,4x. Der Kaufpreis für Swissnet liegt bei CHF 9,7 Mio. Lokalee ist eine SaaS-Hospitality-Plattform, die KI-gesteuerte digitale Concierge-Services bietet. Lokalee bietet Nutzern personalisierte Empfehlungen für Veranstaltungen, Restaurants, Aktivitäten sowie Lifestyle-Dienstleistungen, die von lokalen Insidern und globalen Partnern sorgfältig ausgewählt wurden. Der Kaufpreis für Lokalee liegt bei CHF 11,6 Mio. Um die hohen Potenziale der Hospitality-Branche noch besser erschließen zu können, hat die beaconsmind Group mit einem führenden globalen ICT-Hospitality-Anbieter aus der MENA-Region das Joint Venture Swissnet MENA geschlossen. Ziel ist es, Kunden im Gastgewerbe durch eine Kombination der Produkte der beaconsmind Group und ihrer Tochterunternehmen erstklasse Lösungen zu bieten und eine führende Position als ICT-Dienstleister für das Gastgewerbe in der MENA-Region aufzubauen. Es wird erwartet, dass Lokalee und Swissnet MENA im Jahr 2025 einen Umsatz von ca. CHF 4 Mio. und ein EBITDA vor Synergieeffekten von ca. CHF 1 Mio. erwirtschaften werden. Der Kaufpreis für die Übernahme von Swissnet setzt sich zusammen aus einer Barzahlung von CHF 3,5 Mio., einem Verkäuferdarlehen von CHF 1,5 Mio. mit einer Laufzeit von 12 bis 18 Monaten und der Ausgabe von 860.000 neuen beaconsmind-Aktien an die Verkäufer. Die neuen Aktien unterliegen einer Lock-Up-Vereinbarung von 12 Monaten. Zur Finanzierung der Barkomponente plant die beaconsmind Group die Durchführung einer Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu CHF 4,8 Mio. Die Barkapitalerhöhung wurde vom Management, bestehenden und neuen Investoren bereits zugesagt. Das Management Team der Swissnet wird ein wesentlicher Aktionär der zukünftigen Swissnet Group sein. Der Kaufpreis von CHF 11,6 Mio. für sämtliche Anteile an Lokalee wird durch ein neues Verkäuferdarlehen in Höhe von CHF 1,3 Mio. mit einer Laufzeit von 12 Monaten sowie durch die Ausgabe von 2.075.472 neuen beaconsmind-Aktien mit einer 12-monatigen Lock-Up-Vereinbarung an die Verkäufer finanziert. Das Aktienkapital der beaconsmind AG wird sich durch die Bar- und Sachkapitalerhöhungen im Zuge der Transaktionen voraussichtlich von CHF 469.932,60 um CHF 378.547,20 auf bis zu CHF 848.479,80 erhöhen. Der Abschluss beider Akquisitionen wird im Januar 2025 erwartet. Die beaconsmind Group wird ihre Aktionäre zeitnah zu einer außerordentlichen Generalversammlung zu jenen Details einladen, die einer Beschlussfassung bedürfen. Der CEO von Swissnet, Boris Tölzel, wird Co-CEO Infrastructure der neuen Swissnet Group. In dieser Position soll er u.a. das Upselling der verschiedenen Produkte an die gesamte kombinierte Kundenbasis vorantreiben. Samir Abi Frem, CEO von Lokalee, wird ebenfalls dem Führungsteam der künftigen Swissnet Group angehören und die Position des CEO von Lokalee beibehalten. In dieser Funktion wird er für die Integration von Künstlicher Intelligenz in bestehende Produkte der beaconsmind Group verantwortlich sein, um das Serviceangebot für Kunden noch enger miteinander zu verzahnen. Die beaconsmind Group geht in ihren aktuellen Planungen durch die Übernahmen und das Joint Venture von einem Pro-forma-Umsatz zwischen CHF 26 und 28 Mio. und beim EBITDA von CHF 6 bis 7 Mio. auf Gruppenebene für 2025 aus.



Erläuterungsteil Die beaconsmind Group und Swissnet haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich in verschiedenen Großprojekten zusammengearbeitet. Eine Übernahme des Unternehmens war für die beaconsmind Group daher der nächste logische Schritt in der Zusammenarbeit. Die cloudbasierten Kommunikationsdienste von Swissnet bilden eine hervorragende Ergänzung zu den WiFi-Lösungen von beaconsmind. Die Akquisition ermöglicht der beaconsmind Group den Verkauf von komplementären Technologielösungen und kombiniert die ICT-Expertise von Swissnet mit den standortbasierten Marketing-Technologien von beaconsmind. Hierdurch erwartet die beaconsmind Group hohe Synergieeffekte und Cross-Selling-Potenziale. Durch die Übernahme von Lokalee integriert die beaconsmind Group die bereits vorhandenen KI-gesteuerten Dienstleistungen für Kunden aus dem Hospitality-Segment von Lokalee mit der beaconsmind-eigenen Hospitality-Plattform der Tochtergesellschaft Socialwave. Die beaconsmind Group bietet nun eine vollständig integrierte Lösung an, die ein einzigartiges und führendes KI-gesteuertes Serviceangebot für Gastgewerbekunden schafft. Mit umfangreichen datenbankgestützten Systemen wird die beaconsmind Group KI-gestützte Erkenntnisse liefern, um die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz branchenübergreifend zu optimieren. Die beaconsmind Group wird durch die Bereitstellung von KI-gesteuerten Lösungen eine Vorreiterrolle im Gästemanagement übernehmen und neue Standards setzen. Mit Lokalee verbessern Hotels nicht nur ihr Gästeerlebnis und erweitern ihr Serviceangebot über ihre Einrichtungen hinaus, sondern generieren auch zusätzliche Einnahmequellen durch Provisionen aus In-App-Buchungen. Die zukünftige Swissnet Group wird auch weiterhin wertsteigernde Akquisitionsmöglichkeiten prüfen, um die Wertschöpfungskette stetig zukunftsfähig auszubauen. Dabei werden Akquisitionspreise angestrebt, die in der Größenordnung des 1-fachen Umsatzes und des 5-7-fachen EBITDA vor Synergien liegen. Die Swissnet Group wird sich auf organisches Wachstum und die Wachstumstreiber Cross-Selling des gesamten Produktangebots sowie die weitere Internationalisierung konzentrieren. Jonathan Sauppe, CEO der beaconsmind Gruppe: "Die Akquisitionen von Swissnet und Lokalee stellen einen bedeutenden Meilenstein für die beaconsmind Group dar. Mit ihnen stärken wir unsere Infrastruktur- und SaaS-Segmente und bauen unsere gute Marktposition weiter aus. In den vergangenen rd. eineinhalb Jahren haben wir uns von einem Ein-Produkt-Unternehmen zu einer synergetischen Gruppe entwickelt. Dabei konnten wir unser Wachstum deutlich dynamisieren und unsere Profitabilität verbessern. Die Akquisitionen werden es uns ermöglichen, unser Kundennetzwerk zu erweitern und unsere Lösungen einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ich freue mich, den CEO von Swissnet, Boris Tölzel, und den CEO von Lokalee, Samir Abi Frem, im erweiterten Management-Team willkommen zu heißen." Boris Tölzel, Gründer und CEO von Swissnet: "Ich freue mich sehr, Teil der zukuenftigen erweiterten Swissnet Group zu werden und dieses neue Kapitel mitzugestalten. Die Kombination der ICT-Dienstleistungen von Swissnet mit den bestehenden Lösungen der beaconsmind Group eröffnet enorme Wachstumsmöglichkeiten. Gemeinsam können wir unseren Kunden ein noch umfassenderes und innovativeres Produktportfolio anbieten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere kombinierten Stärken zu einem signifikanten Wachstum führen werden, und ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit Jonathan Sauppe und dem gesamten Team, um gemeinsam in den Bereichen Telekommunikationsinfrastruktur und standortbasiertes Marketing neue Produktstandards zu setzen." Samir Abi Frem, Gründer und CEO von Lokalee: "Die Integration in die beaconsmind Group ist für Lokalee von entscheidender Bedeutung. Dadurch haben wir die Möglichkeit, unsere KI-gestützte Plattform auf einen breiteren Markt auszurollen. Durch die Integration unserer Concierge-Technologie mit den fortschrittlichen Marketing- und Infrastrukturlösungen von beaconsmind schaffen wir ein einzigartiges End-to-End-Serviceangebot für die Hotelbranche. Diese Akquisition wird das Gästeerlebnis verbessern und Hotels dabei helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen und die betriebliche Effizienz zu steigern. Ich freue mich sehr darauf, die Integration von KI in die weiteren Produkte der beaconsmind-Familie aktiv mitzugestalten und damit das Potenzial zu erschließen, das diese Akquisition für unsere Kunden und Stakeholder mit sich bringt." Webcast am 20. November 2024 Eine Präsentation zu den transformativen Akquisitionen inklusive Finanzzahlen ist auf der Webseite www.beaconsmind.com/investor-relations/ verfügbar. Ein Konferenz Call wird am Mittwoch, 20. November um 14:00 Uhr CET gehalten. Bitte registrieren Sie sich unter https://webcast.meetyoo.de/reg/w9gMT41WfnDp oder nutzen Sie die Einwahlnummer +49 30 232531173. Über die beaconsmind-Gruppe / neue Swissnet Group Die beaconsmind-Gruppe/ zukünftige Swissnet Group wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein führender Anbieter von standortbasierter Marketingsoftware (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind-Gruppe sind bekannt für ihre herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und Wi-Fi-Services mit SaaS-Lösungen. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien bietet die beaconsmind-Gruppe ihren Kunden einen spürbaren Mehrwert und Erfolg durch die Verbesserung ihrer Omnichannel-Strategien. Durch die Übernahme von Swissnet und Lokalee wird sich die beaconsmind Group in die Swissnet Group umwandeln und umbenennen und damit die globale Marktpräsenz deutlich steigern. Weitere Informationen finden Sie unter https://beaconsmind.com/investor-relations/ Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Wollerau (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann



beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53



