swissnet Group veröffentlicht testierten Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 Berg, Schweiz - 30. Juni 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, hat die Veröffentlichung ihres geprüften Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Die swissnet Group hat konsolidierte IFRS-Abschlüsse erstellt und berichtet ihre wesentlichen Finanzkennzahlen in Schweizer Franken. Die Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2024 beinhalten nicht die im November 2024 angekündigten und ab Januar 2025 konsolidierten, neu übernommenen Gesellschaften swissnet AG im Rahmen eines Reverse Mergers, swissnet ICT sowie Lokalee. Zur vollständigen Transparenz wurden zudem die geprüften Jahresabschlüsse der swissnet AG und swissnet ICT für das Geschäftsjahr 2024 vor der Übernahme veröffentlicht. Zusätzlich steht eine geprüfte Pro-forma-Überleitungsrechnung zur Verfügung, die den aktuellen Gruppenstatus der swissnet Group abbildet. Die geprüften Konzernabschlüsse für das Geschäftsjahr 2024, der Lagebericht sowie die geprüften Abschlüsse der swissnet AG und swissnet ICT für das Geschäftsjahr 2024 vor der Übernahme sind im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens zum Download verfügbar. https://swissnet.ch/investor-relations-de/ ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN FINANZDATEN (alle Zahlen auditiert) SWISSNET AG (auditiert, konsolidiert nach IFRS): In TSD. CHF GJ 2024 GJ 2023 %änderung Umsatz 13,066 6,172 112% davon: Hardware 6,054 1,638 270% davon: SaaS 7,012 4,534 55% Bruttomarge in % 66% 80% (17%) Adj. EBITDA * 2,504 (389) n.a. Nettoergebnis 1,261 (2,864) n.a. Liquide Mittel 4,396 755 483% Eigenkapital 10,836 7,123 52%

Auditierte Proforma-Überleitung Swissnet Gruppe: In TSD. CHF Swissnet AG (konsolidiert nach IFRS) vor dem Merger GJ24 swissnet AG** Pro-forma Swissnet Gruppe GJ24*** Umsatz 13,066 7,941 21,007 Bruttomarge in % 66.1% 54.0% 61.6% Adj. EBITDA* 2,504 1,895 4,399 Nettoergebnis 1,261 1,287 2,548 Eigenkapital 10,836 2,465 13,301

*Adj. EBITDA enthält Anpassungen für einmalige Aufwendungen ** Beinhaltet Swissnet ICT als Teil der übernommenen und fusionierten Swissnet AG und Swissnet ICT *** Stellt die aktuellen konsolidierten und Pro-forma-Zahlen der Swissnet Group dar, die vor kurzem durch Akquisition und Fusion mit Swissnet AG entstanden sind. Über die swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbezogener Marketingsoftware (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gästehotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der swissnet Group sind bekannt für ihre herausragende Expertise im Bereich der digitalen Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien bietet die swissnet Group ihren Kunden einen spürbaren Mehrwert und Erfolg durch die Verbesserung ihrer Omnichannel-Strategien. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert und wird im Segment XETRA gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.swissnet.ag. Kontakt Unternehmen

Swissnet Gruppe, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Vorsitzender des Verwaltungsrats

jonathansauppe@swissnet.ag

Telefon: +41 78 307 45 06 Kontakt für die Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Telefon: +49 69 905 505-53

