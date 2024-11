BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist Kreisen zufolge nur wenige Minuten nach Zeichnungsbeginn sämtliche Aktien für den Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat losgeworden. Die Nachfrage habe die Bücher für die geplante Erstnotiz in Dubai in der Preisspanne von umgerechnet rund 0,41 bis 0,44 Dollar gedeckt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf entsprechende Dokumente.

Delivery Hero strebt beim bevorstehenden Talabat-IPO (initial public offering) einen Bruttoerlös von umgerechnet rund 1,4 bis 1,5 Milliarden US-Dollar (bis zu 1,42 Mrd Euro) an, wie der Berliner MDax-Konzern bereits am Montag verkündet hatte. Insgesamt will die Muttergesellschaft auf diesem Weg 15 Prozent der Anteile losschlagen - das sind knapp 3,5 Milliarden Aktien. Das obere Ende der Preisspanne impliziert eine Bewertung für Talabat von gut 10 Milliarden Dollar, was nur etwas weniger wäre als die Marktkapitalisierung von Delivery Hero.

Talabat bündelt die Aktivitäten von Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika. Der endgültige Preis für eine Talabat-Aktie soll kommende Woche Freitag (29. November) festgelegt werden. Der erste Handelstag ist für den 10. Dezember geplant./ngu/tav/stk