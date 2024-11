HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Biontech im Rahmen ihrer Analyse "Die mRNA-Revolution" mit "Buy" aufgenommen. Das Kursziel für seine am Dienstag vorliegende Kaufempfehlung sieht der Experte Harry Gillis bei 130 US-Dollar. Der mRNA-Ansatz, also die Steuerung des Bauplans für Proteine, werde die Behandlung zahlreicher Erkrankungen revolutionieren, so Gillis. Marktführend seien Biontech und Moderna (eingestuft mit 'Hold'), wobei er ersteren wegen ihrer innovativen Krebs-Pipeline den Vorzug gibt./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 19:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US09075V1026