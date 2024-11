InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - November 19

The Company announces that on 18 November 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 18 November 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 94.3400 Highest price paid per share: £ 95.3800 Average price paid per share: £ 94.9898

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 158,722,846 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 18 November 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 95.3800 Lowest price paid (per ordinary share) £ 94.3400 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 94.9898

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 18/11/2024 09:44:20 GMT 85 95.0000 XLON 1109639840143221 18/11/2024 09:52:00 GMT 71 94.9200 XLON 1109639840143765 18/11/2024 09:52:00 GMT 13 94.9200 XLON 1109639840143766 18/11/2024 09:57:15 GMT 87 94.8800 XLON 1109639840144106 18/11/2024 10:05:00 GMT 3 94.6400 XLON 1109639840144715 18/11/2024 10:05:00 GMT 79 94.6400 XLON 1109639840144716 18/11/2024 10:15:01 GMT 83 94.7200 XLON 1109639840145563 18/11/2024 10:20:06 GMT 86 94.5800 XLON 1109639840145894 18/11/2024 10:24:16 GMT 82 94.5800 XLON 1109639840146221 18/11/2024 10:32:40 GMT 70 94.3400 XLON 1109639840146976 18/11/2024 10:32:40 GMT 14 94.3400 XLON 1109639840146977 18/11/2024 10:41:25 GMT 33 94.3400 XLON 1109639840147858 18/11/2024 10:41:25 GMT 53 94.3400 XLON 1109639840147859 18/11/2024 10:49:25 GMT 80 94.3800 XLON 1109639840148417 18/11/2024 10:49:25 GMT 3 94.3800 XLON 1109639840148418 18/11/2024 10:49:25 GMT 3 94.3800 XLON 1109639840148419 18/11/2024 10:59:44 GMT 60 94.3800 XLON 1109639840149204 18/11/2024 10:59:44 GMT 26 94.3800 XLON 1109639840149205 18/11/2024 11:06:03 GMT 70 94.6200 XLON 1109639840149617 18/11/2024 11:06:03 GMT 14 94.6200 XLON 1109639840149618 18/11/2024 11:22:50 GMT 50 94.7800 XLON 1109639840150598 18/11/2024 11:22:50 GMT 37 94.7800 XLON 1109639840150599 18/11/2024 11:22:55 GMT 82 94.7600 XLON 1109639840150601 18/11/2024 11:29:52 GMT 50 94.8600 XLON 1109639840150871 18/11/2024 11:29:52 GMT 34 94.8600 XLON 1109639840150872 18/11/2024 11:34:45 GMT 84 94.9400 XLON 1109639840151088 18/11/2024 11:45:16 GMT 79 94.9200 XLON 1109639840151543 18/11/2024 11:45:16 GMT 3 94.9200 XLON 1109639840151544 18/11/2024 11:51:12 GMT 85 94.9200 XLON 1109639840151776 18/11/2024 12:01:31 GMT 87 94.8200 XLON 1109639840152262 18/11/2024 12:12:37 GMT 85 94.9200 XLON 1109639840152764 18/11/2024 12:24:57 GMT 3 94.7600 XLON 1109639840153444 18/11/2024 12:24:57 GMT 81 94.7600 XLON 1109639840153445 18/11/2024 12:27:03 GMT 15 94.7400 XLON 1109639840153557 18/11/2024 12:35:46 GMT 85 94.7600 XLON 1109639840153992 18/11/2024 12:35:46 GMT 84 94.7400 XLON 1109639840153994 18/11/2024 12:53:40 GMT 52 94.8200 XLON 1109639840155004 18/11/2024 12:53:40 GMT 30 94.8200 XLON 1109639840155005 18/11/2024 12:59:41 GMT 86 94.8200 XLON 1109639840155249 18/11/2024 13:06:35 GMT 86 94.8800 XLON 1109639840155602 18/11/2024 13:17:52 GMT 83 94.8800 XLON 1109639840156273 18/11/2024 13:25:02 GMT 84 94.8200 XLON 1109639840156688 18/11/2024 13:37:56 GMT 84 94.8800 XLON 1109639840157381 18/11/2024 13:37:56 GMT 83 94.8600 XLON 1109639840157382 18/11/2024 13:50:32 GMT 39 94.7600 XLON 1109639840158215 18/11/2024 13:50:32 GMT 47 94.7600 XLON 1109639840158216 18/11/2024 13:54:55 GMT 58 94.7200 XLON 1109639840158530 18/11/2024 13:54:55 GMT 27 94.7200 XLON 1109639840158531 18/11/2024 14:05:03 GMT 25 94.5400 XLON 1109639840159476 18/11/2024 14:08:52 GMT 85 94.5400 XLON 1109639840159803 18/11/2024 14:17:43 GMT 72 94.6200 XLON 1109639840160480 18/11/2024 14:21:13 GMT 85 94.5200 XLON 1109639840160762 18/11/2024 14:30:31 GMT 5 94.3800 XLON 1109639840161573 18/11/2024 14:44:55 GMT 86 94.7200 XLON 1109639840162808 18/11/2024 14:44:55 GMT 82 94.7000 XLON 1109639840162810 18/11/2024 14:45:30 GMT 84 94.7000 XLON 1109639840162856 18/11/2024 14:46:59 GMT 83 94.7400 XLON 1109639840162931 18/11/2024 14:54:45 GMT 84 94.8200 XLON 1109639840163361 18/11/2024 14:56:06 GMT 82 94.7800 XLON 1109639840163467 18/11/2024 15:04:42 GMT 26 94.7400 XLON 1109639840164317 18/11/2024 15:04:42 GMT 57 94.7400 XLON 1109639840164318 18/11/2024 15:07:09 GMT 84 94.7600 XLON 1109639840164583 18/11/2024 15:15:28 GMT 85 94.7800 XLON 1109639840165111 18/11/2024 15:17:34 GMT 75 94.8200 XLON 1109639840165207 18/11/2024 15:24:53 GMT 85 94.8200 XLON 1109639840165945 18/11/2024 15:28:31 GMT 50 94.7800 XLON 1109639840166494 18/11/2024 15:28:31 GMT 25 94.7800 XLON 1109639840166495 18/11/2024 15:30:01 GMT 85 94.8400 XLON 1109639840166873 18/11/2024 15:31:05 GMT 35 94.7400 XLON 1109639840167764 18/11/2024 15:32:23 GMT 41 94.8600 XLON 1109639840168219 18/11/2024 15:32:44 GMT 86 94.8400 XLON 1109639840168402 18/11/2024 15:34:15 GMT 86 94.8600 XLON 1109639840169122 18/11/2024 15:35:40 GMT 84 95.0200 XLON 1109639840169503 18/11/2024 15:37:44 GMT 83 95.1200 XLON 1109639840170122 18/11/2024 15:39:09 GMT 85 95.0800 XLON 1109639840170403 18/11/2024 15:42:26 GMT 24 95.0400 XLON 1109639840171310 18/11/2024 15:43:53 GMT 86 95.0800 XLON 1109639840171544 18/11/2024 15:43:53 GMT 23 95.0600 XLON 1109639840171548 18/11/2024 15:43:53 GMT 14 95.0600 XLON 1109639840171549 18/11/2024 15:43:53 GMT 46 95.0600 XLON 1109639840171550 18/11/2024 15:43:57 GMT 82 95.0200 XLON 1109639840171624 18/11/2024 15:49:26 GMT 87 95.0200 XLON 1109639840173300 18/11/2024 15:50:10 GMT 70 95.0000 XLON 1109639840173465 18/11/2024 15:50:10 GMT 13 95.0000 XLON 1109639840173466 18/11/2024 15:53:24 GMT 72 94.9200 XLON 1109639840173987 18/11/2024 15:53:24 GMT 10 94.9200 XLON 1109639840173988 18/11/2024 15:53:54 GMT 83 94.8200 XLON 1109639840174099 18/11/2024 15:55:43 GMT 85 94.8400 XLON 1109639840174402 18/11/2024 16:02:00 GMT 3 94.8800 XLON 1109639840175289 18/11/2024 16:02:00 GMT 84 94.8800 XLON 1109639840175290 18/11/2024 16:02:00 GMT 86 94.8600 XLON 1109639840175295 18/11/2024 16:02:40 GMT 84 94.8800 XLON 1109639840175440 18/11/2024 16:03:45 GMT 82 94.9800 XLON 1109639840175662 18/11/2024 16:06:51 GMT 55 95.0600 XLON 1109639840175975 18/11/2024 16:06:51 GMT 29 95.0600 XLON 1109639840175977 18/11/2024 16:08:32 GMT 41 95.0200 XLON 1109639840176245 18/11/2024 16:09:07 GMT 74 95.0600 XLON 1109639840176295 18/11/2024 16:09:07 GMT 8 95.0600 XLON 1109639840176296 18/11/2024 16:12:04 GMT 83 95.1800 XLON 1109639840176833 18/11/2024 16:12:20 GMT 2 95.1600 XLON 1109639840176877 18/11/2024 16:12:38 GMT 41 95.1600 XLON 1109639840176895 18/11/2024 16:12:38 GMT 41 95.1600 XLON 1109639840176896 18/11/2024 16:14:30 GMT 36 95.1000 XLON 1109639840177170 18/11/2024 16:14:30 GMT 9 95.1000 XLON 1109639840177171 18/11/2024 16:14:30 GMT 15 95.1000 XLON 1109639840177172 18/11/2024 16:15:54 GMT 83 95.1000 XLON 1109639840177479 18/11/2024 16:18:15 GMT 29 95.0800 XLON 1109639840177713 18/11/2024 16:18:15 GMT 53 95.0800 XLON 1109639840177714 18/11/2024 16:19:34 GMT 82 94.9800 XLON 1109639840178015 18/11/2024 16:21:54 GMT 82 95.0400 XLON 1109639840178418 18/11/2024 16:24:08 GMT 34 95.0600 XLON 1109639840178648 18/11/2024 16:24:08 GMT 26 95.0600 XLON 1109639840178649 18/11/2024 16:24:08 GMT 26 95.0600 XLON 1109639840178650 18/11/2024 16:27:50 GMT 83 95.1800 XLON 1109639840179766 18/11/2024 16:29:08 GMT 85 95.2000 XLON 1109639840179924 18/11/2024 16:30:09 GMT 69 95.2200 XLON 1109639840180089 18/11/2024 16:30:09 GMT 15 95.2200 XLON 1109639840180090 18/11/2024 16:32:43 GMT 6 95.2200 XLON 1109639840180464 18/11/2024 16:32:43 GMT 78 95.2200 XLON 1109639840180465 18/11/2024 16:35:04 GMT 86 95.2400 XLON 1109639840180894 18/11/2024 16:37:18 GMT 82 95.3200 XLON 1109639840181144 18/11/2024 16:38:47 GMT 54 95.3200 XLON 1109639840181339 18/11/2024 16:38:47 GMT 28 95.3200 XLON 1109639840181340 18/11/2024 16:40:21 GMT 65 95.2800 XLON 1109639840181806 18/11/2024 16:40:21 GMT 21 95.2800 XLON 1109639840181807 18/11/2024 16:45:01 GMT 82 95.3600 XLON 1109639840182523 18/11/2024 16:45:01 GMT 82 95.3400 XLON 1109639840182524 18/11/2024 16:46:52 GMT 25 95.3800 XLON 1109639840182787 18/11/2024 16:46:52 GMT 61 95.3800 XLON 1109639840182788 18/11/2024 16:49:42 GMT 83 95.3600 XLON 1109639840183559 18/11/2024 16:51:22 GMT 72 95.3800 XLON 1109639840183744 18/11/2024 16:52:14 GMT 83 95.3400 XLON 1109639840183851 18/11/2024 16:54:10 GMT 11 95.3400 XLON 1109639840184245 18/11/2024 16:54:12 GMT 73 95.3400 XLON 1109639840184261 18/11/2024 16:56:23 GMT 86 95.2800 XLON 1109639840184704 18/11/2024 16:57:47 GMT 10 95.2200 XLON 1109639840184913 18/11/2024 16:57:47 GMT 75 95.2200 XLON 1109639840184914 18/11/2024 17:00:27 GMT 83 95.2200 XLON 1109639840185317 18/11/2024 17:02:28 GMT 83 95.2600 XLON 1109639840185513 18/11/2024 17:04:00 GMT 37 95.2400 XLON 1109639840185740 18/11/2024 17:04:20 GMT 45 95.2400 XLON 1109639840185750 18/11/2024 17:05:46 GMT 1 95.2200 XLON 1109639840186115 18/11/2024 17:05:46 GMT 7 95.2200 XLON 1109639840186116 18/11/2024 17:05:46 GMT 73 95.2200 XLON 1109639840186117 18/11/2024 17:07:02 GMT 84 95.2600 XLON 1109639840186317 18/11/2024 17:09:05 GMT 17 95.2600 XLON 1109639840186600 18/11/2024 17:09:05 GMT 68 95.2600 XLON 1109639840186601 18/11/2024 17:10:10 GMT 38 95.2600 XLON 1109639840186757 18/11/2024 17:10:10 GMT 7 95.2400 XLON 1109639840186761 18/11/2024 17:10:10 GMT 10 95.2400 XLON 1109639840186762 18/11/2024 17:10:10 GMT 70 95.2400 XLON 1109639840186763 18/11/2024 17:11:09 GMT 66 95.2200 XLON 1109639840187092 18/11/2024 17:13:36 GMT 79 95.2400 XLON 1109639840187396 18/11/2024 17:13:36 GMT 85 95.2200 XLON 1109639840187398 18/11/2024 17:15:49 GMT 65 95.2200 XLON 1109639840187717 18/11/2024 17:15:49 GMT 26 95.2000 XLON 1109639840187719 18/11/2024 17:15:49 GMT 38 95.2000 XLON 1109639840187720 18/11/2024 17:18:33 GMT 67 95.2400 XLON 1109639840188212 18/11/2024 17:18:57 GMT 75 95.2600 XLON 1109639840188264 18/11/2024 17:20:19 GMT 73 95.2800 XLON 1109639840188506 18/11/2024 17:20:19 GMT 34 95.2800 XLON 1109639840188508 18/11/2024 17:20:19 GMT 3 95.2800 XLON 1109639840188509 18/11/2024 17:21:28 GMT 1 95.2800 XLON 1109639840188703 18/11/2024 17:21:28 GMT 12 95.2800 XLON 1109639840188704 18/11/2024 17:21:28 GMT 18 95.2800 XLON 1109639840188705 18/11/2024 17:21:47 GMT 58 95.2600 XLON 1109639840188753 18/11/2024 17:21:47 GMT 19 95.2600 XLON 1109639840188754 18/11/2024 17:22:21 GMT 25 95.2400 XLON 1109639840188846 18/11/2024 17:22:21 GMT 47 95.2400 XLON 1109639840188847 18/11/2024 17:23:57 GMT 11 95.3000 XLON 1109639840189114 18/11/2024 17:23:57 GMT 33 95.3000 XLON 1109639840189115 18/11/2024 17:23:57 GMT 10 95.3000 XLON 1109639840189116 18/11/2024 17:23:58 GMT 12 95.3000 XLON 1109639840189118 18/11/2024 17:23:58 GMT 25 95.3000 XLON 1109639840189119 18/11/2024 17:24:21 GMT 10 95.2800 XLON 1109639840189229 18/11/2024 17:24:21 GMT 20 95.2800 XLON 1109639840189230 18/11/2024 17:24:38 GMT 17 95.3000 XLON 1109639840189280 18/11/2024 17:24:38 GMT 20 95.3000 XLON 1109639840189281 18/11/2024 17:24:46 GMT 50 95.2800 XLON 1109639840189294 18/11/2024 17:25:29 GMT 12 95.2800 XLON 1109639840189496 18/11/2024 17:25:43 GMT 48 95.2800 XLON 1109639840189570 18/11/2024 17:26:00 GMT 11 95.3000 XLON 1109639840189640 18/11/2024 17:26:25 GMT 66 95.3200 XLON 1109639840189750 18/11/2024 17:26:34 GMT 43 95.3000 XLON 1109639840189773 18/11/2024 17:26:34 GMT 47 95.2800 XLON 1109639840189780 18/11/2024 17:26:34 GMT 47 95.2800 XLON 1109639840189788 18/11/2024 17:27:38 GMT 28 95.2800 XLON 1109639840190126 18/11/2024 17:27:38 GMT 13 95.2800 XLON 1109639840190127 18/11/2024 17:27:48 GMT 67 95.2400 XLON 1109639840190151 18/11/2024 17:28:36 GMT 87 95.2400 XLON 1109639840190339 18/11/2024 17:28:41 GMT 11 95.2000 XLON 1109639840190361 18/11/2024 17:29:00 GMT 37 95.2200 XLON 1109639840190451

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com