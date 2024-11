DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 19-Nov-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 November 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 18 November 2024 it purchased a total of 300,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd (trading as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR2.155 GBP1.800 Lowest price paid (per ordinary share) EUR2.105 GBP1.758 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR2.121303 GBP1.771231

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 625,885,020 shares, each carrying the right to one vote. The

Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltrd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP

Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 7572 2.155 XDUB 08:12:06 00072445017TRLO0 1000 2.155 XDUB 08:12:06 00072445016TRLO0 7320 2.140 XDUB 08:37:38 00072445684TRLO0 7716 2.130 XDUB 08:37:51 00072445688TRLO0 7636 2.130 XDUB 09:01:49 00072446239TRLO0 1640 2.135 XDUB 09:51:21 00072447807TRLO0 3500 2.135 XDUB 09:51:21 00072447808TRLO0 2982 2.135 XDUB 09:51:21 00072447809TRLO0 5332 2.135 XDUB 09:51:21 00072447810TRLO0 1000 2.135 XDUB 09:51:21 00072447811TRLO0 978 2.140 XDUB 10:24:39 00072449131TRLO0 8310 2.140 XDUB 10:24:39 00072449132TRLO0 467 2.135 XDUB 11:30:59 00072450814TRLO0 595 2.135 XDUB 11:30:59 00072450815TRLO0 36 2.135 XDUB 11:30:59 00072450816TRLO0 940 2.135 XDUB 11:30:59 00072450817TRLO0 1650 2.135 XDUB 11:30:59 00072450818TRLO0 1000 2.135 XDUB 11:30:59 00072450819TRLO0 3238 2.135 XDUB 11:30:59 00072450820TRLO0 7401 2.120 XDUB 12:24:45 00072452272TRLO0 1000 2.120 XDUB 12:43:49 00072452739TRLO0 8591 2.120 XDUB 12:43:49 00072452740TRLO0 884 2.120 XDUB 12:43:49 00072452741TRLO0 7980 2.115 XDUB 13:53:35 00072454830TRLO0 1110 2.115 XDUB 13:53:35 00072454831TRLO0 4000 2.115 XDUB 13:53:35 00072454832TRLO0 3785 2.120 XDUB 13:53:35 00072454833TRLO0 6627 2.115 XDUB 14:07:55 00072455316TRLO0 738 2.115 XDUB 14:07:55 00072455317TRLO0 252 2.115 XDUB 14:07:55 00072455318TRLO0 1159 2.115 XDUB 14:07:55 00072455319TRLO0 1220 2.115 XDUB 14:22:55 00072455706TRLO0 2459 2.115 XDUB 14:22:55 00072455707TRLO0 4759 2.115 XDUB 14:22:55 00072455708TRLO0 7278 2.115 XDUB 14:38:57 00072456539TRLO0 1000 2.115 XDUB 14:48:57 00072457040TRLO0 19 2.115 XDUB 14:48:57 00072457041TRLO0 385 2.115 XDUB 14:48:57 00072457042TRLO0 32 2.115 XDUB 14:48:57 00072457043TRLO0 535 2.115 XDUB 14:48:57 00072457044TRLO0 1100 2.115 XDUB 14:48:57 00072457045TRLO0 4265 2.115 XDUB 14:48:57 00072457046TRLO0 1742 2.110 XDUB 14:55:04 00072457377TRLO0 548 2.110 XDUB 14:55:04 00072457378TRLO0 1000 2.110 XDUB 14:55:04 00072457379TRLO0 26 2.110 XDUB 14:55:04 00072457380TRLO0 2016 2.110 XDUB 14:55:04 00072457381TRLO0 504 2.110 XDUB 14:55:04 00072457382TRLO0 584 2.105 XDUB 15:01:25 00072457688TRLO0 6465 2.105 XDUB 15:01:25 00072457689TRLO0 3221 2.115 XDUB 15:17:49 00072458307TRLO0 1000 2.115 XDUB 15:17:49 00072458308TRLO0 1215 2.115 XDUB 15:17:49 00072458309TRLO0 168 2.115 XDUB 15:17:49 00072458310TRLO0 288 2.115 XDUB 15:17:49 00072458311TRLO0 624 2.115 XDUB 15:17:49 00072458312TRLO0 962 2.115 XDUB 15:20:49 00072458440TRLO0 4661 2.115 XDUB 15:20:49 00072458441TRLO0 1273 2.115 XDUB 15:20:49 00072458442TRLO0 493 2.115 XDUB 15:20:49 00072458443TRLO0 6788 2.115 XDUB 15:36:23 00072459129TRLO0 269 2.115 XDUB 15:36:23 00072459130TRLO0 3000 2.115 XDUB 15:36:23 00072459131TRLO0 1000 2.115 XDUB 15:36:23 00072459132TRLO0 3142 2.115 XDUB 15:36:23 00072459133TRLO0 5500 2.110 XDUB 15:45:55 00072459956TRLO0 2395 2.110 XDUB 15:45:55 00072459957TRLO0 1484 2.105 XDUB 15:57:30 00072460599TRLO0 4372 2.105 XDUB 15:57:30 00072460600TRLO0 470 2.105 XDUB 15:57:30 00072460601TRLO0 547 2.105 XDUB 15:57:30 00072460602TRLO0 32 2.105 XDUB 15:57:30 00072460603TRLO0 379 2.105 XDUB 15:57:30 00072460604TRLO0 2000 2.110 XDUB 16:27:09 00072462691TRLO0 534 2.110 XDUB 16:27:09 00072462692TRLO0 343 2.110 XDUB 16:27:09 00072462693TRLO0 517 2.110 XDUB 16:27:09 00072462694TRLO0 334 2.110 XDUB 16:27:09 00072462695TRLO0 2247 2.110 XDUB 16:27:09 00072462696TRLO0 107 2.110 XDUB 16:27:09 00072462697TRLO0 64 2.110 XDUB 16:27:09 00072462698TRLO0 590 2.110 XDUB 16:27:09 00072462699TRLO0 2350 2.110 XDUB 16:27:09 00072462700TRLO0 470 2.110 XDUB 16:27:09 00072462701TRLO0 654 2.110 XDUB 16:27:09 00072462702TRLO0 1073 2.110 XDUB 16:27:09 00072462703TRLO0 1618 2.110 XDUB 16:27:09 00072462704TRLO0 470 2.110 XDUB 16:27:09 00072462705TRLO0 200 2.110 XDUB 16:27:09 00072462706TRLO0 300 2.110 XDUB 16:27:09 00072462707TRLO0 470 2.110 XDUB 16:27:09 00072462708TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (GBP) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 970 180.00 XLON 08:12:06 00072445018TRLO0 2175 180.00 XLON 08:12:06 00072445019TRLO0 3108 179.00 XLON 08:43:55 00072445865TRLO0 535 178.60 XLON 08:43:55 00072445866TRLO0 2936 178.60 XLON 08:43:55 00072445867TRLO0 140 178.00 XLON 08:54:02 00072446062TRLO0 1595 178.00 XLON 08:54:02 00072446063TRLO0 1595 178.00 XLON 08:54:02 00072446064TRLO0 3024 178.00 XLON 09:00:08 00072446204TRLO0 3511 178.60 XLON 10:20:03 00072449061TRLO0 44 178.60 XLON 10:35:13 00072449392TRLO0 1 178.60 XLON 10:35:23 00072449393TRLO0 5 178.60 XLON 10:35:23 00072449394TRLO0 3061 178.60 XLON 10:41:52 00072449514TRLO0 44 178.20 XLON 11:04:37 00072450124TRLO0 2400 178.20 XLON 11:04:37 00072450125TRLO0 899 178.20 XLON 11:04:37 00072450126TRLO0 491 177.80 XLON 12:01:22 00072451758TRLO0 761 177.80 XLON 12:01:22 00072451759TRLO0 1932 177.80 XLON 12:01:22 00072451760TRLO0 1200 176.60 XLON 12:50:24 00072452867TRLO0 2301 176.60 XLON 12:50:24 00072452868TRLO0 42 177.20 XLON 13:51:00 00072454783TRLO0 2948 177.20 XLON 13:51:00 00072454784TRLO0 10 176.60 XLON 13:59:55 00072455024TRLO0 939 177.00 XLON 13:59:55 00072455025TRLO0 670 177.00 XLON 13:59:55 00072455026TRLO0 678 177.00 XLON 13:59:55 00072455027TRLO0 683 177.00 XLON 13:59:55 00072455028TRLO0 3168 177.00 XLON 14:31:23 00072456032TRLO0 2543 177.20 XLON 14:37:34 00072456478TRLO0 2865 177.20 XLON 14:38:54 00072456526TRLO0 141 177.00 XLON 14:38:57 00072456535TRLO0 1633 177.00 XLON 14:38:57 00072456536TRLO0 1633 177.00 XLON 14:38:57 00072456537TRLO0 2300 177.00 XLON 14:38:57 00072456538TRLO0 2885 176.40 XLON 14:49:04 00072457053TRLO0 565 176.20 XLON 15:00:06 00072457628TRLO0 2543 176.20 XLON 15:01:25 00072457690TRLO0 399 176.20 XLON 15:01:25 00072457691TRLO0 3090 175.80 XLON 15:01:55 00072457707TRLO0 860 175.80 XLON 15:09:44 00072458020TRLO0 2637 175.80 XLON 15:09:44 00072458021TRLO0 1956 176.00 XLON 15:10:31 00072458031TRLO0 3076 176.60 XLON 15:22:21 00072458520TRLO0 3208 176.60 XLON 15:22:21 00072458521TRLO0 3523 177.00 XLON 15:36:23 00072459134TRLO0 3420 176.60 XLON 15:45:55 00072459955TRLO0 1151 176.20 XLON 15:50:04 00072460237TRLO0 16 176.20 XLON 15:50:44 00072460295TRLO0 3605 176.20 XLON 15:51:30 00072460343TRLO0 2543 176.20 XLON 16:00:49 00072460767TRLO0 617 176.20 XLON 16:00:49 00072460768TRLO0 565 176.20 XLON 16:05:49 00072461021TRLO0 1336 176.20 XLON 16:05:49 00072461022TRLO0 106 176.20 XLON 16:05:49 00072461023TRLO0 30 176.20 XLON 16:05:49 00072461024TRLO0 14 176.20 XLON 16:05:49 00072461025TRLO0 2 176.20 XLON 16:05:49 00072461026TRLO0 2 176.20 XLON 16:05:49 00072461027TRLO0 1 176.20 XLON 16:05:49 00072461028TRLO0 25 176.20 XLON 16:05:49 00072461029TRLO0 1360 176.20 XLON 16:05:49 00072461030TRLO0 648 176.20 XLON 16:06:49 00072461080TRLO0 272 176.20 XLON 16:06:49 00072461081TRLO0 997 176.20 XLON 16:09:27 00072461215TRLO0 718 176.20 XLON 16:09:27 00072461216TRLO0 688 176.20 XLON 16:09:27 00072461217TRLO0 713 176.20 XLON 16:09:27 00072461218TRLO0 412 176.40 XLON 16:16:27 00072461763TRLO0 3036 176.40 XLON 16:16:27 00072461764TRLO0

