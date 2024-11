Wiesbaden - Fernseher haben sich für Verbraucher in Deutschland zuletzt deutlich verbilligt. Im Oktober 2024 waren sie 4,4 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.Zum Vergleich: Im selben Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise insgesamt um 2,0 Prozent. Bereits in den Vorjahren waren die Preise für Fernsehgeräte gesunken: Im Jahr 2023 mussten Verbraucher dafür 3,4 Prozent weniger zahlen als im Vorjahr und 10,2 Prozent weniger als im Jahr 2020. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2023 gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Prozent und lagen um 16,7 Prozent höher als im Jahr 2020.Fernsehgeräte fanden sich 2022 in 96,5 Prozent aller Haushalte. Wie viel Zeit die Menschen mit Fernsehen verbringen - egal ob lineares Fernsehen, Streaming oder Video-On-Demand-Nutzung -, ist aber je nach Alter sehr unterschiedlich. Die durchschnittliche Fernsehdauer steigt kontinuierlich mit zunehmendem Alter: Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren sehen nach Ergebnissen der Zeitverwendungserhebung 2022 mit einer Stunde und 16 Minuten pro Tag im Schnitt am wenigsten fern. Die meiste Zeit verbringen Menschen ab 65 Jahren vor dem Fernseher mit zwei Stunden und 54 Minuten pro Tag.Insgesamt verbringen Menschen ab zehn Jahren hierzulande durchschnittlich zwei Stunden und acht Minuten pro Tag mit Fernsehen, so die Statistiker weiter. Das sind vier Minuten mehr als 2012/13. Frauen schauen im Schnitt etwas weniger fern (zwei Stunden und drei Minuten) als Männer (zwei Stunden und 14 Minuten).