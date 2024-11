Berlin (ots) -- Mit der Finanzierung von Amazon sollen in den kommenden Jahren 20 Miniwälder auf städtischen oder privaten Flächen in Berlin entstehen- Das Projekt soll Berlin widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels machenAmazon hat heute eine Förderung in Höhe von 1 Million Euro an die KARUNA Sozialgenossenschaft angekündigt, um in den nächsten drei Jahren mehr als 20 Miniwälder, genannt "Tiny Forests", auf bisher ungenutzten Flächen in Berlin zu pflanzen. Jeder dieser Wälder wird etwa so groß wie ein Tennisplatz sein und mit mehr als 650 einheimischen Pflanzen aus 25 Arten bepflanzt, um der Stadt zu helfen, widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu werden.Amazon finanziert das Projekt über den Right Now Climate Fund (RNCF), eine Initiative in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, der darauf ausgerichtet ist, die Resilienz gegen den Klimawandel zu erhöhen und die Natur an den Standorten, in denen Amazon tätig ist, zu erhalten, wiederherzustellen und zu verbessern. Dieser Fonds fördert naturbasierte Lösungen, die die umfassenden Bemühungen von Amazon zur Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit seiner Betriebsabläufe ergänzen.Städte wie Berlin sehen sich steigenden Temperaturen, erhöhten Überschwemmungsrisiken und Wassermangel gegenüber. Miniwälder können als natürliche Schwämme fungieren, die Regenwasser aufnehmen und Überschwemmungsrisiken mindern, gleichzeitig aber auch Schatten spenden und die Stadt abkühlen. Zudem fördern Miniwälder die Artenvielfalt in der Stadt und entwickeln sich in wenigen Jahren zu einem dichten, natürlichen Wald.Britta Behrendt, Staatssekretärin für Klimaschutz und Umwelt in Berlin, sagt: "Wir wollen sicherstellen, dass Berlin widerstandsfähig gegen den Klimawandel ist, und solche Projekte sind genau das, was wir brauchen, um die Menschen in der Nachbarschaft an den Lösungen zu beteiligen. Ich bin begeistert von dieser neuen Initiative, die die Nachbarschaften in einer Zeit steigender Temperaturen und intensiverer Regenfälle wirkungsvoll abkühlt."Die KARUNA eG ist eine Sozialgenossenschaft, die 2016 in Berlin gegründet wurde und durch die Unterstützung ihrer über 100 Mitglieder projektbezogen an Lösungen für eine nachhaltige und gerechte Zukunft arbeitet. Um diese Wälder zu pflanzen, arbeitet KARUNA mit MIYA Forest e.V. zusammen, einem 2021 in Eberswalde gegründeten gemeinnützigen Verein. Ziel des Vereins ist es, multifunktionale Miniwälder in städtischen Gebieten zu pflanzen, die eine Reihe von Ökosystemleistungen erbringen und auch als Bildungs- und Versammlungsräume dienen."Berlin ist für Amazon ein wichtiger Standort, und wir wollen vor Ort einen positiven Beitrag leisten. Deswegen freuen wir uns, ein naturbasiertes Projekt hier in Berlin zu finanzieren", sagt Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon Deutschland. "KARUNA hat einen hervorragenden Ruf für gemeinwohlorientierte Arbeit, und wir sind gespannt darauf, die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit zu sehen."Das von dem japanischen Botaniker Akira Miyawaki in den 1970er Jahren entwickelte Konzept des Pflanzens von dichten, schnell wachsenden Bäumen und Sträuchern ist weltweit beliebt, mit schätzungsweise 40 Millionen weltweit nach diesem Konzept gepflanzten Bäumen. Es wird eine Vielzahl von Arten gepflanzt, um die Schichten eines natürlichen Waldes nachzubilden. Sobald sie einmal gepflanzt sind, können diese dichten Grünflächen in kleinen städtischen Räumen ohne großen Aufwand gedeihen. Das Pflanzen von Miyawaki-Wäldern bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter Schattenwurf, Wasser- und Kohlenstoffaufnahme sowie die Schaffung eines Lebensraums für Tiere."Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Amazon fortzusetzen, und sind begeistert, dass sie den Wert des Konzepts der 'Tiny Forests' erkennen", sagt Jörg Richert, Gründer von KARUNA. "Die partizipative Natur und das schnelle Wachstum eines Miniwaldes spricht die Menschen an."Im Jahr 2021 hat Amazon 20 Millionen Euro aus dem RNCF für naturbasierte Projekte in ganz Europa bereitgestellt (https://www.aboutamazon.com/news/sustainability/amazon-invests-in-nature-projects-to-benefit-communities-across-europe). Diese Förderung wird ermöglichen, dass 450.000 Bäume in britischen Städten gepflanzt werden (https://www.aboutamazon.co.uk/news/sustainability/beavers-will-return-to-west-london-as-rewilding-projects-enable-natures-recovery-with-support-from-amazon), 600.000 Quadratmeter Lebensraum in Frankreich (https://www.aboutamazon.eu/news/company-news/amazon-in-france-a-company-committed-to-the-economy-the-environment-and-the-society) und 500 Hektar Hochmoore in Irland wiederhergestellt werden (https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/the-nature-trust-announces-500-hectare-blanket-bog-restoration-in-ireland-following-commitment-from-amazons-right-now-climate-fund), in Spanien Schüler zum Kampf gegen den Klimawandel ausgebildet werden (https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/amazon-teams-up-with-cifal-malaga-unitar-to-train-young-people-to-fight-climate-change), sowie dass ein neuer grüner Arbeitsmarktsektor in den Niederlanden durch Unterstützung der ersten kommerziellen Großanlage für Meeresalgen geschaffen (https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/introducing-the-worlds-first-commercial-scale-seaweed-farm-located-between-offshore-wind-turbines) wird. Weitere vom Fonds unterstützte Projekte zielen darauf ab, grüne Korridore in Italien (https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/planting-70-000-trees-with-parco-italia-through-amazons-right-now-climate-fund) und Spanien (https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/amazon-to-support-madrids-flagship-environmental-project-arco-verde-with-a-2-2m-contribution) zu schaffen und historische Wälder wie den Nationalpark Brabantse Wouden (https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/amazon-announces-1-1-million-funding-to-preserve-and-protect-belgiums-national-park-brabantse-wouden) in Belgien zu schützen.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. 