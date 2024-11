Der Schweizer Lebensmittelriese Nestle sorgt für Aufsehen an der Börse. Am Dienstag verzeichnete die Aktie des Konzerns im frühen Handel leichte Verluste, was maßgeblich zur Schwäche des Schweizer Aktienmarktes beitrug. Der Grund für diese Entwicklung liegt in der Anpassung der mittelfristigen Unternehmensziele, die im Rahmen eines Kapitalmarkttages bekannt gegeben wurden.

Neue Strategie und Umstrukturierung

Nestle senkte seine Prognosen für das organische Umsatzwachstum auf "4 Prozent plus" in einem normalen Geschäftsumfeld, während die operative Ergebnismarge nun bei "17,0 Prozent plus" erwartet wird. Diese Anpassung geht einher mit erhöhten Investitionen in Werbe- und Marketingaktivitäten sowie einem ambitionierten Sparprogramm. Zudem plant der Konzern, sein Wassergeschäft ab 2025 als eigenständige Einheit zu führen, um die operative Leistung zu steigern. Diese strategischen Veränderungen zielen darauf ab, Nestle effizienter und agiler zu machen, stoßen jedoch zunächst auf Skepsis bei Anlegern.

