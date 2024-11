Der französische Luxusgüterkonzern Kering, bekannt für Marken wie Gucci und Cartier, hat eine bedeutende Umstrukturierung seiner Führungsebene angekündigt. Cedric Charbit, bisher an der Spitze von Balenciaga, wird ab Januar 2025 die Leitung von Yves Saint Laurent übernehmen. Gleichzeitig wird Gianfranco Gianangeli die Führung bei Balenciaga antreten. Diese strategische Neuausrichtung zielt darauf ab, frische Impulse in die renommierten Modehäuser zu bringen und deren Marktposition zu stärken.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Bekanntgabe dieser Personalentscheidungen hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Börsenhandel. An der Pariser Börse EURONEXT verzeichnete die Kering-Aktie einen leichten Rückgang von 0,59 Prozent und notierte zeitweise bei 218,80 Euro. Analysten sehen in diesem Führungswechsel sowohl Chancen als auch Herausforderungen für den Konzern, was sich in der vorsichtigen Reaktion der Anleger widerspiegelt.

