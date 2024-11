Vor einem Jahr hatte BMW die Errichtung eines neuen Batterietestzentrums am Standort Wackersdorf angekündigt. Jetzt ist dort planmäßig der erste Teilabschnitt in Betrieb gegangen. Mit Abschluss des Vollausbaus Ende 2025 sollen auf einer Fläche von mehr als 8.000 Quadratmetern einzelne Batteriezellen, komplette Hochvoltbatterien und weitere E-Antriebskomponenten für zukünftige Modelle der BMW Group "bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase auf ...

