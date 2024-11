Im Jahr 2026 will Tesla sein selbstfahrendes Cybercab auf den Markt bringen, obschon das Unternehmen in Sachen autonome Fahrsystem noch dringenden Nachholbedarf hat. Doch wie es scheint, braucht es nicht unbedingt technologische Durchbrüche, um den gesetzten Termin halten zu können. Stattdessen könnte die Politik den Weg freimachen und an der Börse wird schon mal gefeiert.Anzeige:In Stein gemeißelt scheint allerdings noch nicht allzu viel zu sein. Am Montag machten Berichte die Runde, laut denen der designierte US-Präsident Donald Trump eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...