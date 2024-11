FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.11.2024 - 11.00 am- UBS RAISES US SHARES TO 'BENCHMARK' UND UK SHARES AUF 'OVERWEIGHT'- DAVY RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 570 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 150 (170) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FDM GROUP PRICE TARGET TO 360 (430) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IQE PRICE TARGET TO 20 (45) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 523 (546) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 500 (535) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 315 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS YOUNG & COS BREWERY PRICE TARGET TO 1240 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MARSTONS PRICE TARGET TO 78 (68) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC STARTS SAINSBURY WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 300 PENCE - RBC STARTS TESCO WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 375 PENCE - UBS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 3840 (3470) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob