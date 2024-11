Bern / Zürich - Über das künftige Atom-Endlager in der Zürcher Gemeinde Stadel soll das Schweizer Volk abstimmen. Das fordert die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra). Das Tiefenlager wird voraussichtlich ab 2045 gebaut. Am Dienstag reichte die Nagra das Rahmenbewilligungsgesuch für das Atom-Endlager bei Stadel ein. Mit dem 30'000 Seiten dicken Gesuch will sie nachweisen, dass das 2022 vorgeschlagene Gebiet der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...