NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach einem Investorentag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 750 Euro belassen. Die wichtigste Nachricht sei, dass die Zielsetzungen für das Jahr 2030 erhalten bleiben, auch wenn es neue Aussagen zum Weg dahin gegeben habe, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl der Zyklus nur langsam in Gang komme, habe der Investorentag die mittelfristigen Risiken reduziert./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2024 / 20:27 / UTC

