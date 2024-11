© Foto: Bandai Namco/TT - picture alliance / TT NYHETSBYRÅN

Sony befindet sich in Übernahmegesprächen mit Kadokawa, dem japanischen Unternehmen hinter dem weltweit erfolgreichen Spiel "Elden Ring".Quellen berichteten Reuters zufolge, dass die Verhandlungen bereits laufen und ein Vertrag in den kommenden Wochen unterzeichnet werden könnte. Die Spekulationen über eine mögliche Übernahme ließen die Aktien von Kadokawa um über 20 Prozent steigen. Weder Sony noch Kadokawa wollten die Gerüchte kommentieren. Sony hält bereits 2 Prozent an Kadokawa sowie eine Beteiligung am Spieleentwickler FromSoftware, der das von Kritikern gefeierte Fantasy-Rollenspiel "Elden Ring" entwickelt hat. Das Spiel, eine Zusammenarbeit zwischen dem Regisseur Hidetaka Miyazaki …