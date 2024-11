Die Großbatterie soll für Regelenergie und für die Teilnahme am Stromhandel genutzt werden. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2026 geplant. Der Erneuerbare-Projektierer Aquila Clean Energy hat in Wetzen bei Lüneburg mit dem Bau eines Batterie-Großspeichers begonnen. Die Anlage hat eine Leistung von 56 Megawatt und eine Kapazität von 112 Megawattstunden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg will deutschlandweit 14 Batteriespeicherprojekte mit zusammen über 900 Megawatt Leistung entwickeln. Im vergangenen August startete Aquila Clean Energy in Schleswig-Holstein den Bau seines ersten Großspeichers ...

