Die Adidas-Aktie verzeichnete jüngst Kursschwankungen an der Börse. Während der Anteilsschein zeitweise um 1,3 Prozent auf 212,30 Euro fiel, konnte er sich in späteren Handelsphasen leicht erholen. Trotz dieser kurzfristigen Volatilität bleibt das langfristige Bild für den Sportartikelhersteller positiv. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 240,83 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Starke Quartalsergebnisse und Dividendenaussichten

Im jüngsten Quartal konnte Adidas seinen Gewinn pro Aktie auf 2,48 Euro steigern, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,45 Euro darstellt. Auch der Umsatz wuchs um 7,32 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 3,98 Euro je Aktie. Zudem dürfen sich Aktionäre auf eine voraussichtliche Dividende von 1,49 Euro freuen, was eine Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,70 Euro bedeutet.

Anzeige

Adidas-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Adidas-Analyse vom 19. November liefert die Antwort:

Die neusten Adidas-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Adidas-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Adidas: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...