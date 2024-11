FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein größerer Auftrag im Bereich Schieneninfrastruktur hat den Kontron -Aktien am Dienstag in einem tristen Gesamtmarkt Rückenwind beschert. Als einer der Favoriten im Nebenwerteindex SDax knüpften sie mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 17,69 Euro an ihre jüngste Erholung an. Anfang November waren sie mit 15,15 Euro noch auf ein Tief seit fast zwei Jahren gefallen, bevor der Quartalsbericht eine Trendwende einleitete. Bis zum Rekordhoch über 23 Euro vom Jahresanfang fehlt aber noch ein gutes Stück.

Der IT-Dienstleister wird eine Plattform für das Stellwerkssystem eines führenden europäischen Anbieters von Signal- und Bahninfrastruktur entwickeln und implementieren. Das Auftragsvolumen liege bei 65 Millionen Euro, hieß es am Morgen. Zum Vergleich: 2023 erzielte Kontron Erlöse in Höhe von 1,2 Milliarden Euro - in etwa so viel Umsatz steht 2024 bereits nach neun Monaten in den Büchern. Dabei profitierte Kontron aber auch von der Übernahme Katek-Gruppe.

Der Auftrag untermauere das Know-how von Kontron in diesem kritischen Bereich, schrieb Branchenexperte Thomas Wissler von MWB Research in einer ersten Einschätzung. Die Digitalisierung der Transportindustrie sei ein wichtiger und profitabler Wachstumstreiber für das Unternehmen./mis/ngu/jha/