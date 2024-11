Nestlé, der Schweizer Nahrungsmittelriese, steht vor bedeutenden Herausforderungen. Ein starker Schweizer Franken und zurückhaltendes Konsumverhalten haben die Aktie des Unternehmens in diesem Jahr um 20 Prozent einbrechen lassen. Als Reaktion darauf präsentierte Nestlé nun einen ehrgeizigen Plan unter dem Titel "Accelerating Nestlé", der die schwache Performance der letzten Zeit umkehren soll. Der Konzern beabsichtigt, die Investitionen in Marketing bis Ende 2025 von acht auf neun Prozent des Umsatzes zu erhöhen, um das Wachstum anzukurbeln und die Marktposition zu stärken.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz der angekündigten Maßnahmen bleibt die Stimmung an den Börsen verhalten. Experten bewerten die neuen Mittelfristziele des Lebensmittelkonzerns als solide, aber nicht bahnbrechend. Die Baader Bank hält an ihrer "Add"-Empfehlung fest, mit einem Kursziel von 92 Franken. Beobachter betonen, dass Nestlé auf bewährte Strategien setzt, um die Attraktivität für Investoren zu steigern. Allerdings wird kritisch angemerkt, dass genauere Angaben zu Restrukturierungs- und Investitionskosten fehlen, was die Einschätzung der langfristigen Auswirkungen erschwert.

Nestle Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...