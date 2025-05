Ungeachtet der zahllosen wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit geben die Käufer an den Börsen weiter Gas. Der Sturm aus dem April scheint endgültig verdaut zu sein und der DAX stellte am Dienstag schon wieder neue Rekorde oberhalb von 24.000 Punkten auf. Es liegt in der Natur der Sache, dass es da auch bei den Einzeltiteln erfreuliche Entwicklungen zu beobachten gab.

