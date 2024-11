Original-Research: YOC AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu YOC AG



Unternehmen: YOC AG

ISIN: DE0005932735



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.11.2024

Kursziel: 24,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ingo Schmidt



Wachstumsstory weiter intakt



Die YOC AG hat am 18. November den Neunmonatsbericht vorgelegt, der von deutlichen Verbesserungen auf Umsatz- und Ergebnisseite geprägt ist.

[Tabelle]



Die Erlöse stiegen nach 9M von 19,7 Mio. EUR auf 23,5 Mio. EUR (+19,5% yoy) zu. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Wachstumsrate im ersten Quartal durch den Umsatzbeitrag der erst zum 21. März 2023 übernommenen Noste Media Oy positiv beeinflusst wurde und entsprechend auch die 9M-Wachstumsrate verzerrt. Im aussagekräftigeren Vergleich des jeweils dritten Quartals liegt die Zuwachsrate bei sehr guten 13% und zeigt eine anhaltend hohe Dynamik (Q2/24: +14% yoy). Während der Umsatz innerhalb Deutschlands in Q3 um 12,1% wuchs, fiel der Anstieg im Ausland mit +14,7% noch etwas deutlicher aus. Zu den Auslandserlösen wird künftig auch die schwedische Tochtergesellschaft beitragen, die ihre Geschäftstätigkeit am 02. Juli 2024 aufgenommen hat. Die Entwicklung des 9M-EBITDA ist mit einem Anstieg von 1,4 Mio. EUR auf 2,6 Mio. EUR sehr positiv. In der Q3-Betrachtung blieb das EBITDA jedoch mit 804 TEUR leicht unter dem Vorjahreswert von 825 TEUR. Ursächlich ist zum einen der um 23,9% yoy gestiegene Personalaufwand, der auf einen Anstieg der Mitarbeiterzahl (per 30.09.24: 108 Mitarbeiter ggü. 87 im Vorjahr) zurückzuführen ist. Zum anderen legten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 41,9% yoy auf 1,1 Mio. EUR deutlich zu. Hierin enthalten sind u.a. Anlaufkosten für die Aktivitäten in Schweden i.H.v. ca. 150 TEUR sowie Ausgaben für die wichtigste europäische Branchenmesse dmexco.

YOC bestätigt Ausblick: Die Unternehmensführung geht davon aus, dass sich YOC weiterhin resilient gegenüber der allgemeinen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erweisen wird und erwartet eine anhaltende Verschiebung hin zu digitalen Werbeausgaben. Vor diesem Hintergrund werden weiterhin Erlöse zwischen 36,0 Mio. und 37,0 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 5,0 Mio. bis 6,0 Mio. EUR erwartet. Der Jahresüberschuss soll zw. 3,5 Mio. bis 4,5 Mio. EUR liegen.



Fazit: Wir gehen ebenfalls davon aus, dass Werbemittel zukünftig noch zielgerichteter eingesetzt werden. Unsere Prognosen, die am unteren Ende der Umsatz-Guidance und am oberen Ende der Gewinnerwartung liegen, erachten wir als weiterhin gut erreichbar. Hierzu ist jedoch ein starkes Jahresendgeschäfts in Q4 erforderlich, da traditionell mehr als ein Drittel der Erlöse und zwei Drittel des Überschusses in diesem Quartal erzielt werden. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 24,00 EUR.



