Im Landkreis Altötting nimmt die 25. Geothermie-Anlage Bayerns ihren Betrieb auf. Der weitere Ausbau hängt in der Warteschleife, denn Fördermittel hängen vom nicht beschlossenen Bundeshaushalt ab. Das Projekt "Naturwärme Kirchweidach-Halsbach" in Altötting ist ein Beispiel für die regional gemachte Wärmewende. Es versorgt zunächst 500 Haushalte in der Region sowie mehrere Gewerbebetriebe. Die Planungen für den Ausbau der Fernwärme-Leitung laufen, sodass in Zukunft noch deutlich mehr Haushalte angeschlossen ...

