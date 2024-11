Wien (www.fondscheck.de) - UBS holt ehemaligen ETF-Chef von State Street - FondsnewsUBS Asset Management hat Rory Tobin zum "Senior Advisor" ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Fondssparte der Schweizer Großbank UBS mitgeteilt. Er solle den Ausbau des ETF- und Indexgeschäfts voranbringen und die "Expansion des Unternehmens in den globalen Schlüsselmärkten beschleunigen", heiße es in der Mitteilung. Tobin berichte an Aleksandar Ivanovic, der bei der UBS für das Asset Management verantwortlich sei. ...

