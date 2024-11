Der japanische Technologiekonzern Asahi Kasei hat mit dem Bau seines Batterieseparatoren-Werks in Port Colborne in der kanadischen Region Ontario begonnen. Das Werk will Asahi Kasei in einem Joint Venture mit Honda betreiben. Die neue Produktionsstätte soll helfen, die nordamerikanische Lieferkette für Batterien und Elektroautos zu verbessern. Die dort hergestellten Separatoren für Lithium-Ionen-Batterien sollen vor allem in Elektroautos verbaut ...

