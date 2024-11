In Ermangelung hochkarätiger Datenveröffentlichungen korrigierte der US-Dollar (USD) zu Beginn der Woche nach unten. Das Geschehen an den Finanzmärkten bleibt am frühen Dienstag unruhig, da die Anleger auf die geldpolitischen Anhörungen der Bank of England (BoE) warten. Im weiteren Verlauf des Tages werden die Marktteilnehmer die Daten zum Verbraucherpreisindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...